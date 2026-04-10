DESIVÉ odhalenie pred maďarskými voľbami: Ruskí diplomati v Budapešti majú byť napojení na zahraničné tajné služby!

BUDAPEŠŤ/MOSKVA – V posledných dňoch vrcholia u našich južných susedov posledné prípravy pred konaním parlamentných volieb, ktoré sa uskutočnia už tento víkend. O víťazstvo sa zrejme pobijú súčasná vládna strana a najsilnejšia časť opozície. Súboj bude pozorne sledovaný aj v rámci EÚ a západného sveta. V tejto atmosfére sa objavili správy, že Rusi by mohli zasiahnuť do výsledkov volieb.

Ruskí diplomati pôsobiaci na veľvyslanectve v Maďarsku majú byť napojení na špeciálne tajné služby. Túto zarážajúcu informáciu uverejnila ukrajinská agentúra Agenstvo. Má ísť o najmenej polovicu zamestnancov veľvyslanectva. Pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať už počas tohto víkendu, spôsobujú takéto informácie neistotu ohľadom výsledkov hlasovania.

Bývalí ruskí agenti 

Vo vyšetrovacej správe sa uvádza, že zo 47 zamestnancov ruskej ambasády v Budapešti je najmenej 15 napojených na vojenskú spravodajskú službu FSB. Ďalší šiesti majú byť napojení na iné zahraničné spravodajské a špeciálne služby. 

Dokonca sa zistilo, že v niektorých životopisoch zamestnancov ambasády sú uvedené informácie typické pre osoby, ktoré sa hlásia k profesionálnym tajným spravodajským službám. Buď štúdium absolvovali na špeciálnych školách a akadémiách pre túto profesiu, prípadne sú registrovaní na adresách rezortných zariadení priamo v Moskve. Niektorí zamestnanci mali v minulosti skutočne pôsobiť v tajných službách. 

Najmenej dva dôkazy 

Hlavný poradca ruského veľvyslanectva v Budapešti Vjačeslav Schmidt (43) uviedol ešte v roku 2024 do svojich osobných záznamov trvalú adresu na ulici maršala Birjuzova v Moskve. Na tomto mieste sú registrovaní najmenej traja zamestnanci FSB. 

Otázky visia aj nad druhým poradcom Alexejom Šapošnikovom (41), pri ktorom mene je v telefónnom mene uvedená skratka FSB. V rokoch 2019 až 2021 pracoval v Rossotrudničestve (presadzovanie ruských záujmov v zahraničí). Ukrajinská agentúra navyše poznamenáva, že Maďarsko na rozdiel od iných európskych krajín po invázií Ruska na Ukrajinu nevyhostilo ruských diplomatov. 

Szijjárto mal vynášať správy z EÚ 

Do toho všetkého sa ešte navyše rieši kauza maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjárta, ktorý mal na pravidelnej báze poskytovať Moskve informácie z tajných rokovaní Európskej únie. Od spustenia ruskej "špeciálnej vojenskej operácie" na Ukrajine (24. február 2022) mal Szijjárto oficiálne navštíviť Moskvu celkom až 16-krát. Posledná prebehla začiatkom marca tohto roku. 

