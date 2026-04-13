JD Vance sa topí v hanbe po volebnej porážke desaťročia: Ľudia mu ironicky ĎAKUJÚ za podporu Orbána!

JD Vance podporil Orbána a ten sa volebne prepadol pod zem, ľudia mu ďakujú a smejú sa.
JD Vance podporil Orbána a ten sa volebne prepadol pod zem, ľudia mu ďakujú a smejú sa.
BUDAPEŠŤ/WASHINGTON - To, čo sa javilo ako kľúčová podpora zo strany amerických elít, sa ukázalo ako "anti-Midasov dotyk" či "bozk politickej smrti". Aj také sú totiž reakcie na to, čo pred niekoľkými dňami predviedol viceprezident USA JD Vance v Budapešti, kam prišiel podporiť tesne pred voľbami Viktora Orbána. Tento krok, zdá sa, priniesol Péterovi Magyarovi radikálnu podporu a v prípade Vanca ide už o ďalšiu vyjadrenú podporu, ktorá sa premietla do úplného opaku reality. Verejnosť mu teraz, paradoxne, ironicky ďakuje a pozývajú Vanca aj do ďalších krajín.

Prieskumy už síce skôr Magyarovi predpovedali volebné víťazstvo, no ešte pred mesiacom sa nikto ani len nenazdával, že opozičný líder zamieri tak vysoko, že si so sebou zoberie triumf v podobe ústavnej väčšiny 138 kresiel. V čase pred návštevou Vanca mal Orbán stále aký-taký náskok na Magyarovu Tiszu.

Príchod Vanca zmenil veľa aj v náladách Maďarov

Viacerí odborníci a novinári začali skloňovať to, že sa všetko otočilo (a k horšiemu) práve po návšteve amerického viceprezidenta JD Vanca, ktorý prišiel do Budapešti rozprávať o hrozbe ovplyvňovania volieb zo zahraničia a zároveň jedným dychom vyjadril podporu Viktorovi Orbánovi a verejne si s ním viackrát podával ruky, pričom jeho návšteva politicky vyvrcholila na veľkom a profesionálne nasvietenom mítingu, ktorý miestami vyvolával až dojmy kampaní, na ktoré sme zvyknutí USA.

Maďari zrejme neprivítali podporu zo strany JD Vanca voči Orbánovi a nateraz je ťažké hodnotiť, čo všetko bolo za tým. Isté v šak je, že americký prezident Donald Trump sa aj rozpútaním vojny na Blízkom východe rozhodne neteší v Európe veľkej obľube. Mohlo tak dôjsť aj na to, čo niektorí politickí komentátoti nazvali "bozkom smrti".

Ľudia začali Vancovi vo veľkom ďakovať

Po nedeľnej volebnej porážke Orbána sa začali ľudia vo veľkom zhromažďovať pod príspevkami JD Vanca na sociálnej sieti X a ironicky mu každý jeden z nich ďakuje za podporu Orbána. Bez nej by vraj Orbán vládol aj naďalej.

Niektorí návštevu Vanca ohodnotili ako "neuveriteľné hlúpy nápad".

"Ďakujeme, že ste priviedli krajne pravicové krídlo korupcie a kriminálneho režimu v Maďarsku k jeho koncu," napísal ďalší.

V Európe dokonca nevnímajú niektorí negatívne len Orbána, ale aj slovenského premiéra Roberta Fica, ktorého označili za "ďalšieho v poradí", ktorý by mal byť demokraticky vymenený. "Vaša negatívna charizma je obdivuhodná," napísal Vancovi pod status ďalší človek.

Dotyk anti Midasa a bozk smrti

Našli sa však aj takí, ktorí podporu zo strany Vanca označili aj ako "dotyk anti-Midasa". Midas bol totiž jeden z najznámejších postáv z gréckej mytológie ako kráľ, ktorému bol udelený dar meniť všetko, čoho sa dotkne, na zlato.

Vancovi sa podaril presný opak a niektorí to už aj s čiernym humorom prirovnávajú k tomu, čo sa stalo s pred rokom po návšteve už zosnulého pápeža Františka. Vance bol posledným predstaviteľom, ktorý ho navštívil.

Europoslanec z Českej republiky Tomáš Zdechovský navyše zazdieľal odmerané nálady maďarských voličov pred a po návšteve Vanca, kde sa tento politický krok nakoniec obrátil proti samotnému Orbánovi.

Pozvánky do ďalších krajín

Vancova "moc ukončovať" sa stala takou virálnou, že ľudia amerického viceprezidenta pozývajú aj do ďalších krajín, kde by mohol takto vyradiť z obehu ďalších politikov. "Počítam s vami. Mohli by ste sa prosím postarať aj o AfD v Nemecku či o Marine Le Penovú vo Francúzsku?" zavtipkoval si ďalší prispievateľ na sociálnej sieti X.

Niektorí dokonca na záver dodali, že by sa mal Vance vybrať do samotnej moskvy, aby bolo "všetko v poriadku". Niektorí ho vyslovene poslali aj za samotným prezidentom Ruskej federácie Vladimirom Putinom.

