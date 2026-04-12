ŠOK v Bielom dome: Trump sa chce rozlúčiť vo veľkom štýle! Spomína sa hromadné udeľovanie milostí

WASHINGTON – Donald Trump opäť šokuje Ameriku aj svet. Podľa najnovších informácií z diplomatických kuloárov mal úradujúci prezident svojim spolupracovníkom opakovane sľúbiť „preventívnu“ milosť pred odchodom z Bieleho domu. Hoci jeho hovorkyňa tvrdí, že išlo len o vtip, kritici v tom vidia jasný signál – Trump je pripravený chrániť svojich ľudí za každú cenu a vrátiť úder americkej justícii, ktorú dlhodobo obviňuje z prenasledovania.
Podľa denníka The Wall Street Journal (WSJ) Trump na nedávnom stretnutí vyhlásil, že udelí milosť každému, kto sa k Oválnej pracovni priblížil hoci len na 60 metrov. Hoci prítomní na toto vyhlásenie zareagovali smiechom, zdroje z okolia prezidenta tvrdia, že podobné sľuby padli už viackrát. Trump dokonca údajne zvažuje, že na sklonku svojho funkčného obdobia zvolá veľkolepú tlačovú konferenciu, kde hromadné milosti oficiálne oznámi.
Pre Donalda Trumpa nie sú hromadné milosti žiadnou novinkou. Svoje druhé funkčné obdobie začal v januári 2025 tým, že omilostnil 1 500 svojich priaznivcov odsúdených za útok na Kapitol. Podľa analytikov sú tieto kroky vnímané najmä ako odveta voči americkému ministerstvu spravodlivosti. Trump tvrdí, že justícia bola proti nemu zneužitá po voľbách v roku 2020, kedy čelil štyrom trestným stíhaniam.
Vtip alebo realita?
Biely dom sa snaží situáciu upokojiť. „Wall Street Journal by sa mal naučiť rozumieť vtipu,“ uviedla hovorkyňa Karoline Leavittová. Jedným dychom však dodala dôležitý fakt, ktorý naháňa Trumpovým odporcom strach: „Prezidentova moc udeľovať milosti je absolútna.“
Znamená to, že aj keby išlo o žart, Trumpovi nič nebráni v tom, aby ho premenil na realitu. Preventívna milosť by ochránila jeho tím pred budúcim stíhaním, čo je v amerických dejinách krok, ktorý by vyvolal bezprecedentný právny chaos.