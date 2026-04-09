Štát plánuje spustiť extrémny boj proti nelegálnym migrantom! Na hraniciach nasadia krokodíly a hady

NAÍ DILLÍ - India vážne zvažuje nasadiť krokodíly a hady do riek, aby zastavila nelegálne imigráciu zo susedného Bangladéša. S odvolaním sa na indických pohraničníkov to napísala agentúra AFP. Obe krajiny oddeľuje viac ako 4000 kilometrov dlhá hranica, ktorú tvoria prevažne delty riek tečúcich z Himalájí, bažiny alebo kryoviny a ktorá nie je z veľkej časti oplotená.
Ultranacionalistická hinduistická vláda Naréndry Módího, ktorá je pri moci od roku 2014, si ako prioritu stanovila boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu, najmä z Bangladéša s prevažne moslimským obyvateľstvom. Podľa Dillí je na hranici medzi indickým štátom Bangla (Západné Bengálsko) a bangladéšskym územím oplotených iba 1647 z celkových 2216 kilometrov.
"Vo februári sme boli požiadaní, aby sme preskúmali možnosť nasadenia plazov, ako sú hady a krokodíly, do nechránených úsekov tvorených riekami," povedal vysoký dôstojník indickej pohraničnej služby Manodž Barnval. "Je to novátorský nápad, ale prináša so sebou rad výziev, najmä v oblasti bezpečnosti. Ako zohnať plazy? Aký by bol ich vplyv na obyvateľov dedín ležiacich pozdĺž hranice?" dodal. Jednotky v teréne majú podľa neho za úlohu podať správu o realizovateľnosti tohto kroku.
Vzťahy medzi Dillí a Dhákou sa od pádu bývalej bangladéšskej premiérky šajch Hasíny Vadžídovej po masových demonštráciách v lete 2024 zhoršili. Bývalá šéfka vlády, ktorá bola vo vlasti uznaná vinnou zo zločinov proti ľudskosti a z násilného potlačenia protestov a odsúdená na trest smrti, vtedy utiekla do Indie. Bangladéš v minulosti žiadal Dillí o jej vydanie, avšak doteraz bez odozvy.