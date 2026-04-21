Nemecko stratilo prvenstvo: Už nie je najvyhľadávanejšie pre migrantov! Vieme, ako je na tom Slovensko

BERLÍN - Po rokoch dominancie prichádza zlom. Nemecko už nie je lídrom v počte žiadostí o azyl v Európskej únii a čísla ukazujú na výraznú zmenu trendu.
Koniec dlhoročnej dominancie
To, čo bolo dlhé roky samozrejmosťou, sa mení. Nemecko prvýkrát stratilo pozíciu krajiny s najvyšším počtom žiadostí o azyl v rámci Európskej únie.
Zlom nastal v prvom štvrťroku tohto roka, keď počet žiadateľov citeľne klesol. Podľa údajov, ktoré zverejnila EUAA so sídlom na Malte, zaznamenalo Nemecko 28 922 žiadostí.
„V prvých troch mesiacoch tohto roka bolo zaznamenaných 28 922 žiadostí o politický azyl v Nemecku, čo je citeľne menej ako v rovnakom období minulého roka,“ uviedol portál Welt am Sonntag.
Francúzsko, Taliansko aj Španielsko predbehli Berlín
Na čelo rebríčka sa dostali iné štáty. Francúzsko, Taliansko a Španielsko evidujú každá viac než 30-tisíc žiadostí, čím Nemecko odsúvajú na nižšie priečky.
Na opačnom konci spektra sa nachádzajú Maďarsko a Slovensko, kde počet žiadostí dosahuje len okolo tridsiatky.
Pokles viditeľný v celej Únii
Nejde pritom len o nemecký jav. Pokles zaznamenala aj celá Európska únia, kde sa počet žiadostí medziročne znížil o 18 percent.
Trend tak naznačuje širší vývoj, ktorý môže súvisieť s prísnejšími opatreniami aj zmenami migračných trás.
Odkiaľ prichádza najviac žiadateľov
Najväčšie skupiny žiadateľov tvoria ľudia z Venezuely, Afganistanu a Bangladéša.
Naopak, výrazne klesol počet žiadostí od občanov Sýrie. Práve Sýrčania pritom dlhodobo tvorili najpočetnejšiu skupinu – od roku 2015 ich v Nemecku požiadalo o azyl viac než 900-tisíc.
Nový kurz Berlína
Zmena trendu prichádza krátko po nástupe novej vlády. Kabinet kancelára Friedricha Merza si stanovil ako jednu z hlavných priorít obmedzenie nelegálnej migrácie.
Prvé čísla naznačujú, že prijaté opatrenia môžu mať reálny dopad – otázkou však zostáva, či ide o dlhodobý trend alebo len dočasný výkyv.