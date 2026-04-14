Migranti na Kréte: Za pár dní dorazili stovky ľudí, úrady hlásia ďalšie lode v Stredozemnom mori

ATÉNY - Stovky migrantov smerujúcich do Európskej únie dorazili od konca víkendu na najväčší grécky ostrov Kréta. V utorok to oznámili tamojšie úrady, informuje o tom agentúra DPA.
Grécka pobrežná stráž uviedla, že od nedele sa na ostrov po mori dostalo celkovo 369 ľudí. Úrady sa domnievajú, že ďalšie lode môžu byť na ceste cez Stredozemné more z Líbye, keďže prevádzači ľudí využívajú priaznivé počasie a slabý vietor.
Do záchranných operácií sa zapojilo viacero plavidiel pobrežnej stráže. Pri zvládaní situácie im pomáhala aj Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), ktorá využila drony na monitorovanie pohybu lodí. V jednom prípade zasiahla aj francúzska vojenská loď, ktorá asistovala pri záchrane ľudí z mora, uviedli zdroje pobrežnej stráže. Kréta sa v poslednom období stala jednou z hlavných vstupných brán pre migrantov smerujúcich do EÚ z Líbye. Podľa oficiálnych údajov na ostrov v roku 2025 dorazilo približne 20.000 migrantov.