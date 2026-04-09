Tragédia pri Francúzsku: Pri pokuse dostať sa do Británie zahynuli najmenej štyria migranti

PARÍŽ - Najmenej štyria ľudia zahynuli vo štvrtok neďaleko pobrežia severného Francúzska pri pokuse nalodiť sa na malé plavidlo, s ktorým plánovali preplávať Lamanšský prieliv s cieľom dostať sa do Anglicka. Počet obetí pri pokusoch prekročiť vodnú trasu z Francúzska na územie Británie tak v tomto rok stúpol na šesť. Informuje o tom správa agentúry AFP.
Dvoch mužov a dve ženy stiahol prúd v blízkosti francúzskej obce Équihen-Plage, uviedol prefekt departmentu Pas-de-Calais Francois-Xavier Lauch. Ďalšia osoba utrpela podchladenie, zatiaľ čo 37 ľudí previezli do priľahlých nemocníc. Národnosti štyroch mŕtvych zatiaľ nie sú známe, uviedla miestna prokurátorka Cecile Gressierová.
Dvaja muži, jeden zo Sudánu a druhý z Afganistanu, zomreli minulý týždeň pri podobnom pokuse – išlo zároveň o prvé hlásené v tomto roku. Podľa údajov agentúry AFP založených na oficiálnych francúzskych a britských zdrojoch vlani zahynulo pri podobných snahách najmenej 29 ľudí.
Podľa oficiálnych francúzskych údajov sa minulý rok pokúsilo Lamanšský prieliv prekročiť takmer 50-tisíc ľudí na 795 člnoch. Britské úrady zaznamenali v roku 2025 príchod 41.472 malých lodí, čo je druhý najvyšší počet po rekordných 45.774 v roku 2022.