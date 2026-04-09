Maďarská opozícia zúri: TOTO je volebný PODVOD! Hlasy Rómov si kupujú za balíčky

BUDAPEŠŤ - Tesne pred voľbami v Maďarsku sa objavila nahrávka, ktorá má dokazovať manipuláciu hlasov. Opozícia hovorí o vážnom porušení pravidiel.
Nahrávka pred voľbami vyvolala rozruch
Niekoľko dní pred parlamentnými voľbami v Maďarsku prišiel zásadný zvrat. Predseda opozičného hnutia Tisza, Péter Magyar, zverejnil zvukový záznam, ktorý podľa neho poukazuje na pokus o ovplyvňovanie voličov prostredníctvom materiálnych darov.
Záznam sa týka rozhovoru medzi šéfom celoštátnej rómskej samosprávy Istvánom Abom-Horváthom a kandidátom vládnej strany Lajosom Barcsom z mesta Debrecen. Táto samospráva dlhodobo spolupracuje s vládnym táborom okolo premiéra Viktora Orbána, ktorý krajinu vedie už 16 rokov.
Potravinové balíčky ako nástroj kampane?
Zo zverejnenej komunikácie vyplýva, že Aba-Horváth ponúkal kandidátovi pomoc v podobe distribúcie potravín medzi rómskymi voličmi. Hovoril pritom o stovkách pripravených balíčkov.
„Mám ich päťsto, bude to stačiť?“ zaznieva na nahrávke. V ďalšej časti opisuje aj konkrétny obsah – základné potraviny ako ryža, cukor, múka, olej, maslo, cestoviny či klobása, doplnené o zemiaky a cibuľu.
Barcsa následne deklaroval ochotu zabezpečiť ich distribúciu spolu s ďalšou kandidátkou vládnej strany, Diánou Szélesovou.
Opozícia hovorí o podvode a žiada okamžité kroky
Magyar označil tieto praktiky za jasné kupovanie hlasov. Podľa neho ide o otvorené porušenie volebných pravidiel, ktoré nemá v demokratickej súťaži miesto.
„Chcú si získať našich rómskych spoluobčanov pár kilogramami potravín,“ vyhlásil. Zároveň vyzval vedenie strany Fidesz, aby okamžite stiahlo kandidatúru Barcsu aj Szélesovej.
Kritika smerovala aj na Aba-Horvátha. Opozičný líder ho vyzval na odstúpenie z funkcie, keďže podľa jeho slov zohral v celom prípade aktívnu úlohu.
Prieskumy naznačujú tesný súboj
Napätie pred voľbami ešte zvyšujú aktuálne preferencie. Podľa aprílového prieskumu agentúry Iránytű Intézet, ktorý zverejnil denník Népszava a cituje ho portál Novinky.cz, by hnutie Tisza získalo 41 percent hlasov, zatiaľ čo Fidesz by dosiahol 34 percent.
Pri zohľadnení iba rozhodnutých voličov sa náskok opozície ešte zväčšuje – Tisza by mala podporu na úrovni 50 percent, zatiaľ čo vládna strana 41 percent.
Komplikovaný volebný systém hrá svoju rolu
Výsledok volieb však nemusí priamo kopírovať preferencie strán. Maďarsko totiž používa kombinovaný volebný model.
Z celkového počtu 199 poslancov sa len 93 mandátov prideľuje na základe straníckych kandidátok. Zvyšných 106 poslancov sa volí v jednomandátových obvodoch, čo môže konečný výsledok výrazne ovplyvniť.