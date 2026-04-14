Muž okradol seniorku o vyše 30-tisíc eur: Telefonicky sa vydával za jej vnuka

BRATISLAVA - Podvodník prostredníctvom telefonátu obral seniorku o 30.500 eur. Vydával sa za jej vnuka, ktorý nutne potrebuje vložiť financie do banky. Bratislavská polícia začala v tejto súvislosti v pondelok (13. 4.) trestné stíhanie vo veci prečinu podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva, ktorého sa mali dopustiť neznámi páchatelia. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.

Ako ozrejmila, muž seniorke zavolal a vydávajúc sa za jej vnuka požiadal o hotovosť vo výške 25.000 eur, ktoré vraj súrne potrebuje vložiť do banky na pomoc otcovi. „Seniorka uvedená do omylu šla pozrieť, koľko peňazí má doma v hotovosti a oznámila to podvodníkovi vydávajúceho sa za jej vnuka. Ten ju inštruoval, aby finančnú hotovosť vo výške 30.500 eur odovzdala dobrému známemu, ktorého mal poznať aj jeho otec a bude čakať na dohodnutom mieste. Vo viacerých obálkach tak seniorka po ďalších inštrukciách odovzdala celú hotovosť neznámemu mužovi na jednej z ulíc v piatom bratislavskom okrese,“ dodala hovorkyňa. Následne seniorka kontaktovala svojho syna, ktorý ozrejmil, že ide o podvod.

 
 

Polícia v tejto súvislosti odporúča rodinným príslušníkom starších občanov použiť ich o praktikách podvodníkov. „Pripomeňte im, aby telefonický rozhovor s neznámou osobou, ktorá sa vydáva za príbuzného, ihneď ukončili a informácie si overili u svojich blízkych, ktorým dôverujú. Aby nedávali svoje finančné úspory cudzím osobám a aby v týchto prípadoch alebo aj v iných prípadoch, keď majú podozrenie z podvodného konania, ihneď kontaktovali Policajný zbor na čísle 158,“ zdôraznila Šimková.

Pražskí policajti museli riešiť trojicu tínedžerov posilnených pivom
Slovenská pošta vlani znížila plánovanú stratu na takmer 1,7 milióna eur
Slovenská pošta prichádza z konceptom pod názvom Malá pošta
Zvrátené správanie muža: Obnažoval sa pri detskom ihrisku, polícia ho zadržala
Muž okradol seniorku o vyše 30-tisíc eur: Telefonicky sa vydával za jej vnuka
Vážna nehoda pri Dobšinej: Po zrážke s autom sa zranil mladý muž na elektro kolobežke
Dôležité obmedzenie v Michalovciach: V stredu uzavrú vjazd k poliklinike, prístup bude možný cez druhý vjazd
Bývalý šéf NATO varuje, že bezpečnosť Británie je ohrozená: Nie sme v bezpečí!
Trump zverejnil FOTO seba ako Ježiša: Post vyvolal BÚRKU, za pár hodín ho zmazal! TAKTO to vysvetľuje... To vážne?
Rozčarovaný Elon Musk, TOTO povedal o výsledku maďarských volieb: Magyara prirovnal k Sorošovi!
Orbán napriek debaklu dostal chválu: TOTO o ňom povedala známa kráska, nechýbalo ani objatie ako od Macka Pú
Ropovod Družba sa vracia do hry: Zelenskyj oznámil dôležitý termín, zostávajú už len dni!
Štát odhalí váš budúci dôchodok: Mnohých môžu čísla zaskočiť, pozor na kľúčový detail!
Ministri si platy stále nezmrazili: Hlas tlačí na Fica, padli aj ostré slová o solidarite!
Nie je to len o Ukrajine a Bruseli: Voliči v Maďarsku trestali aj prepad životnej úrovne a stagnáciu!

Jedna zlá správa za druhou: Országh počíta straty, na stole mu pristála ďalšia ospravedlnenka
Zmena po piatich rokoch: Ďaloga odchádza z Komety Brno, jednu možnosť však kompletne vylúčil
Domáci šampionát je pripravený: Poznáme nomináciu Slovenska na záverečný blok prípravy na MS
Tréner Švajčiarov priznal, že pred ZOH v Pekingu podvádzal: Nikto o tom nevedel, ani moja rodina
FOTO: Cupra Raval - zahustená esencia značky Cupra
TEST: Peugeot 5008 GT mild-hybrid - 7 miest s francúzskym štýlom a časom na všetko
TEST: Volkswagen T7 California - pojazdný domček ideálnych rozmerov a schopností
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
Nezmeškajte aprílový termín: Takto prilepšite rodičom k dôchodku z vašich daní
Máte medzeru v životopise? Takto na ňu bez stresu odpovedzte na pohovore
Chystá sa zmena pri prepúšťaní: Novela má pomôcť zamestnancom aj zamestnávateľom!
Kvôli AI prišlo o prácu viac než 50-tisíc ľudí. Bude horšie? Odborníci varujú!
Sirup z mladej žihľavy je zázrak. Ako najlepšie a rýchlo využiť žihľavu, vám poradíme.
Super chutný kapustový šalát s mrkvou ako z reštaurácie
Ako pripraviť vyprážané kura s dokonalou chrumkavou kôrkou: Tajomstvo jedného kroku navyše
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
Putinovu rezidenciu obkolesilo 27 protilietadlových systémov. Valdaj sa mení na pevnosť
Drony už nebudú mať kam ujsť. Nový systém ich nájde podľa zvuku a potom ich zrazí z oblohy
Námorné míny roky strašili flotily. Thales teraz ukázal systém, ktorý ich môže loviť aj z obyčajnej lode
Američania otestovali zbraň, ktorú je extrémne ťažké zastaviť. Hypersonický klzák letí nad Mach 5 a obrane skracuje čas na reakciu
Do práčky a sušičky nikdy a vodu len opatrne! Ako vyčistiť koženú bundu od škvŕn, aby vydržala celé roky?
Premena, ktorou sa môžu inšpirovať aj naše mestské byty. Z tmavého bývania vzniklo skvelé bývanie pre moderný život
Máte pocit, že spálni ešte niečo chýba? 6 tipov, ako z nej vytvoriť útulné miesto, kam sa budete radi vracať
Jeden je tradičný, no môže sa poškodiť, druhý drahší, no vydrží veľa. Pozreli sme sa na materiály vhodné do kuchyne

6 znakov, že vám kupované muškáty dlho nevydržia
Aj vás trápia holuby na balkóne? Odborník radí, čo na ne naozaj platí
Plníte vyvýšený záhon? Túto najdrahšiu chybu robí 90 % záhradkárov. Na dno patrí niečo úplne iné!
Zmeškali ste výsev uhoriek či cukiet? S týmto trikom dobehnete zameškaný čas
Leto 2026 prinesie zmenu: Tieto znamenia budú medzi vyvolenými, ste medzi tými, ktorým osud konečne dopraje?
Trump zverejnil FOTO seba ako Ježiša: Post vyvolal BÚRKU, za pár hodín ho zmazal! TAKTO to vysvetľuje... To vážne?
Rozčarovaný Elon Musk, TOTO povedal o výsledku maďarských volieb: Magyara prirovnal k Sorošovi!
Orbán napriek debaklu dostal chválu: TOTO o ňom povedala známa kráska, nechýbalo ani objatie ako od Macka Pú
VAROVANIA pred medveďmi: Šelma bola pri nemocnici a zastávke MHD! VIDEO Ďalšieho natočili vedľa cesty

