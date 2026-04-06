ÚTOK v Prahe: Mladíka NAPADLI počas bieleho dňa, bojuje o život v nemocnici

PRAHA - Na ulici v pražských Kobylisoch napadol vo štvrtok neznámy útočník okoloidúceho muža a opakovane ho udrel do hlavy. Napadnutý utrpel poranenia mozgu a je v ohrození života. Po páchateľovi policajti pátrajú a žiadajú o pomoc aj verejnosť. Na policajnom webe to dnes oznámila hovorkyňa pražskej polície Eva Kropáčová. Incident a celú postavu i tvár páchateľa zachytili bezpečnostné kamery. Video policajti zverejnili na svojom webe aj na youtube.
Páchateľ muža napadol 2. apríla krátko po 15.30 h vo Frýdlantskej ulici na chodníku medzi vchodmi panelových domov. "Neznámy muž z doteraz nezistených príčin uchopil poškodeného, ktorého veľmi razantne hodil na zem, pričom ho následne ešte niekoľkokrát veľmi silno udrel. Opakované údery boli smerované predovšetkým do oblasti hlavy," opísala hovorkyňa polície útok. Napadnutý 35-ročný muž po útoku zostal ležať a útočník ušiel preč.
Zranený utrpel fraktúry v tvári i poranenia mozgu s následným krvácaním. Po prevoze do nemocnice musel podstúpiť operáciu. "Teraz je stále v ohrození života," doplnila Kropáčová. Kriminalisti prípad vyšetrujú pre podozrenie z ťažkého ublíženia na zdraví, keď útočníkovi hrozí až desať rokov väzenia. Na vyšetrovaní sa podieľajú aj detektívi z oddelenia vrážd.
Podozrivého sa im zatiaľ nepodarilo dopadnúť, a preto sa obrátili aj na verejnosť. "V prípade, že spoznáte muža na kamerovom zázname, máte informácie o mieste, kde by sa mohol nachádzať, alebo máte akékoľvek svedectvo týkajúce sa tejto udalosti, informácie prosím bezodkladne odovzdajte na linku 158," uviedla hovorkyňa. Podozrivým je podľa záznamu muž svetlej pleti s čiernymi vlasmi a fúzmi, ktorý má na oboch predlaktiach výrazné tetovania. Na sebe mal v čase incidentu džínsové kraťasy, tenisky, tmavú mikinu s prúžkami na rukávoch a obrázkom a nápisom na hrudi a tmavé okuliare.