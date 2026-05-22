Schyľuje sa k ďalšej vojne? Americká lietadlová loď dorazila do Karibiku! Tlak na Kubu rastie

HAVANA - Washington výrazne pritvrdil voči Havane. Len krátko po tom, čo americká justícia obvinila bývalého kubánskeho lídra Raúla Castra v súvislosti so zostrelením civilných lietadiel, sa v Karibiku objavila lietadlová loď USS Nimitz. Časová zhoda okamžite vyvolala otázky, či ide len o náhodu.
Po rokoch relatívne pokojného obdobia sa Kuba opäť dostáva do centra pozornosti Spojených štátov. Americké ministerstvo spravodlivosti totiž po takmer troch desaťročiach vznieslo obvinenia voči bývalému prezidentovi a niekdajšiemu ministrovi obrany Raúlovi Castrovi. Ako informovala agentúra AP, Washington ho viní z podielu na zostrelení dvoch civilných lietadiel organizácie Brothers to the Rescue z februára 1996.
Pri incidente zahynuli štyria ľudia. Americkí vyšetrovatelia tvrdia, že stroje sa v čase útoku nachádzali nad medzinárodnými vodami. Kuba však dlhodobo zastáva názor, že lietadlá narušili jej vzdušný priestor.
Podľa AP obžaloba zahŕňa viacero závažných bodov vrátane sprisahania s cieľom zabiť občanov USA, vraždy a zničenia civilných lietadiel.
Do oblasti dorazila jedna z najsilnejších lodí amerického námorníctva
Len niekoľko hodín po zverejnení obžaloby prišla ďalšia správa, ktorá okamžite upútala pozornosť analytikov. Americké Južné velenie oznámilo, že do Karibského mora vstúpila úderná skupina lietadlovej lode USS Nimitz.
Ako uviedla televízia Local 10 s odvolaním sa na vyhlásenie veliteľstva SOUTHCOM, súčasťou zoskupenia sú okrem samotnej lietadlovej lode aj sprievodné vojnové plavidlá a letecké krídlo.
Oficiálne americká armáda hovorí o demonštrácii pripravenosti a prítomnosti v regióne. Z vyhlásení zverejnených Južným velením zatiaľ nevyplýva, že by nasadenie lode súviselo s prípravou akejkoľvek vojenskej operácie proti Kube.
Analytici si všimli podobnosť s predchádzajúcimi prípadmi
Načasovanie oboch udalostí však okamžite rozprúdilo diskusiu. Viacerí komentátori upozornili, že Washington v minulosti využíval podobný postup voči politickým protivníkom v Latinskej Amerike.
Španielsky denník El País pripomenul prípad venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorého Spojené štáty v minulosti obvinili zo závažných trestných činov a následne zvýšili diplomatický aj ekonomický tlak na jeho režim.
Práve preto sa objavili otázky, či sa podobný scenár nezačína odvíjať aj v prípade Kuby. Zatiaľ však neexistujú dôkazy, že by americké úrady pripravovali vojenské kroky alebo sa pokúšali o zadržanie Raúla Castra.
Havana hovorí o politickej kampani
Kubánska vláda obvinenia odmieta. Ako napísal britský denník The Guardian, súčasný prezident Miguel Díaz-Canel označil postup Washingtonu za politicky motivovaný útok proti kubánskemu vedeniu.
Havana zároveň naďalej trvá na tom, že zostrelenie lietadiel v roku 1996 bolo legitímnym zásahom na ochranu kubánskej suverenity.
Prípad má aj výrazný symbolický rozmer. Raúl Castro má dnes 94 rokov a už niekoľko rokov nevykonáva žiadnu oficiálnu funkciu. Napriek tomu sa podľa AP stal jednou z najvyššie postavených osobností kubánskeho režimu, voči ktorým Spojené štáty podnikli podobný právny krok.
Náhoda alebo odkaz Havane?
Samotný príchod USS Nimitz do Karibiku ešte neznamená, že sa schyľuje k otvorenej konfrontácii. Ako upozorňujú americké médiá, loď bola do regiónu vyslaná v rámci širšieho nasadenia amerického námorníctva.
Napriek tomu je ťažké prehliadnuť, že k jej príchodu došlo prakticky súčasne s obžalobou jedného z najvýznamnejších predstaviteľov kubánskej revolúcie. Aj preto sa v zahraničných médiách čoraz častejšie objavujú úvahy, či Washington neposiela Havane politický signál, že obdobie zmierlivejšieho prístupu sa definitívne skončilo.
Či ide iba o symbolickú demonštráciu sily alebo o začiatok širšej kampane proti kubánskemu režimu, ukážu až nasledujúce týždne.