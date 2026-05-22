Máte pocit, že ste čistotní? Šokujúce zistenia hygienikov odhalili, čo všetko si nosíte na RUKÁCH!

BRATISLAVA - Umývanie rúk je najlacnejší, najefektívnejší a najjednoduchší spôsob, ako vo veľkej miere predísť šíreniu respiračných infekcií, hnačkových a parazitárnych ochorení a hepatitíde typu A. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na sociálnej sieti upozornil, že pre ochránenie seba aj svojich blízkych je nevyhnutné dodržiavať správnu hygienu rúk, teda dôkladne si umývať ruky mydlom a teplou vodou.
ÚVZ vysvetlil, že pri dotyku s kontaminovaným povrchom sa na ruky môže preniesť patogén, ktorý môže putovať ďalej na ďalší povrch či predmet. Pri kontakte s ústami, nosom či očami môže preniknúť do tela a spôsobiť ochorenie. „Takto sa dokáže šíriť množstvo ochorení vrátane takých, u ktorých sú známejšie prenosy vzdušnou cestou, ako napríklad chrípka. Neumytými rukami sa môže prenášať aj hepatitída typu A,“ priblížil.
Odborníci odporúčajú umývať si ruky 40 až 60 sekúnd. Potrebné je dôkladne vyčistiť dlane, priestory medzi prstami, palce aj chrbty rúk a následne si ruky dôkladne utrieť jednorazovou utierkou alebo čistým uterákom. Ľudia by si mali podľa ÚVZ umývať ruky po každom návrate domov z vonkajšieho prostredia, pred a po návšteve nemocnice alebo lekára, po každom použití toalety, po manipulácii s odpadom a odpadovým košom či po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy.
Robíte to správne?
Odborníci tiež pripomenuli, že umývanie rúk netreba podceňovať pred, počas a po príprave jedla, ako aj pred jeho konzumáciou. „Ruky je potrebné si umývať aj pred manipuláciou s bábätkom a po výmene znečistenej plienky a po manipulácii so zvieratami a ich krmivom,“ podotkli z ÚVZ.
Umývať si ruky je veľmi dôležité počas choroby, po vyčistení nosa, kašlaní a kýchaní. Pri kašli a kýchaní odporúčajú odborníci prekryť si ústa jednorazovou papierovou vreckovkou a ihneď po použití ju zahodiť do koša. ÚVZ dodal, že umývať si ruky je potrebné pri akomkoľvek pocite nečistých rúk.