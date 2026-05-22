Konečne prelomila mlčanie: Anne Hatheway prezradila, čo sa skrýva za jej mladistvým vzhľadom!

LOS ANGELES - Hollywood šalie, internet analyzuje každú fotografiu a fanúšikovia sa nevedia dohodnúť: je za mladistvou tvárou Anne Hathaway len dokonalý styling, alebo tajný facelift? Oscarová herečka teraz po mesiacoch špekulácií konečne prelomila mlčanie a otvorene povedala, čo sa podľa nej naozaj skrýva za jej „zázračným omladením“.
Herečka Anne Hathaway, ktorá aj po štyridsiatke vyzerá neuveriteľne mladistvo, čelila v posledných mesiacoch vlne špekulácií o plastických operáciách. Sociálne siete zaplavili komentáre o „novom výzore“, extrémne hladkej pleti a podozrivo vypnutých črtách tváre. A teraz prišlo veľké priznanie, alebo skôr jasné vysvetlenie!
V rozhovore pre magazín Elle sa oscarová hviezda vôbec prvýkrát otvorene vyjadrila k špekuláciám o facelifte. Anne priznala, že debaty okolo jej tváre už boli také hlasné, až ju začali obťažovať a cítila potrebu povedať svoju pravdu. A aká je teda realita? Podľa herečky za jej „zázračným omladením“ nestojí žiadna operácia, ale obyčajný hairstylingový trik!
Na Oscary ju totiž stylista Orlando Pita upravil pomocou dvoch pevne utiahnutých vrkočov skrytých vo vlasoch, ktoré vytvorili efekt prirodzeného liftingu tváre. Internet tento trik okamžite premenoval na „fake facelift“. Anne zároveň ostro kritizovala ľudí, ktorí automaticky predpokladajú, že žena podstúpila „obrovský medicínsky zákrok“, len preto, že vyzerá inak. Zdôraznila, že podobné dohady môžu byť invazívne a necitlivé.
Herečka zároveň povedala, že facelift úplne nevylučuje! „Možno si facelift raz dám,“ povedala otvorene a dodala, že starnutie dnes vníma úplne inak než kedysi. Internet však stále neverí všetkému. Jedni tvrdia, že ide len o účes, iní sú presvedčení, že herečka podstúpila minimálne jemné estetické úpravy. Objavili sa dokonca komentáre od plastických chirurgov, ktorí špekulovali o možnom „ponytail lifte“, botoxe či mini facelifte. Žiadny dôkaz však zatiaľ neexistuje...
