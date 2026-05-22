Veľké zmeny v rodine speváčky Márie Čírovej: Dcéra Zoe odišla z domu!

BRATISLAVA - Speváčka Mária Čírová prežíva mimoriadne emotívne obdobie. Jej milovaná dcéra Zoe odcestovala na študijný pobyt do zahraničia a známa mama sa prihovorila slovami, ktoré chytajú za srdce.
Speváčka Mária Čírová tvorí už dlhé roky harmonický pár s hudobníkom Mariánom Kachútom, s ktorým vychovávajú tri deti. Rodina je pre známu umelkyňu všetkým. Čírová však patrí medzi celebrity, ktoré si svoje súkromie síce strážia, no z času na čas dovolia nahliadnuť aj do tých najosobnejších momentov. Najnovšie sa podelila o silné emócie spojené s jej dcérou Zoe. Okrem nej má ešte dvoch synov - Huga a Rubena.
Tá totiž odcestovala na študijný pobyt a známa speváčka len ťažko skrývala dojatie. Na sociálnej sieti zverejnila emotívny odkaz, ktorý okamžite dojal stovky fanúšikov. „Keď sa pozriem na oblohu... a v tom lietadle sedí tvoje dieťa. Kýva ti z výšky a ty stojíš doma v záhrade, s hrdosťou... aj slzou v oku,“ napísala úprimne.
Svojej dcére zároveň adresovala aj nádherné vyznanie plné lásky a podpory. „Ľúbim ťa. A nech je svet k tebe taký krásny, aké máš srdce. Uži si každý moment svojho študijného pobytu, láska!“ odkázala Zoe. Mária tak opäť ukázala, že napriek úspešnej kariére je pre ňu rodina absolútnou prioritou.
