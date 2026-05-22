Slováci v zajatí samoty? VÝSKUM odhalil krutú pravdu! Čísla u mamičiek sú priam ALARMUJÚCE

BRATISLAVA - Každý piaty dospelý človek na Slovensku sa cíti osamelo a takmer tretina populácie zažíva osamelosť alebo sociálnu izoláciu. Vplýva to z výsledkov projektu DISCONNECT, ktorý realizuje Filozofická fakulta Univerzity Komenského (UK) v Bratislave s podporou Výskumnej a inovačnej autority (VAIA). Zástupcovia fakulty o tom informovali na piatkovom tlačovom brífingu.
Podľa výsledkov výskumu prežíva osamelosť 20,3 percenta dospelej populácie Slovenska. Sociálna izolácia sa týka 19 percent populácie. Celkovo je osamelosťou alebo izoláciou zasiahnutých 32,6 percenta dospelých. V porovnaní zo zisteniami z minulého roka miera osamelosti mierne poklesla, výskyt sociálnej izolácie však zostal nezmenený.
Daniel Gerbery z katedry sociológie zdôraznil, že podľa výskumu osamelosť a sociálna izolácia nie sú jednorazovou skúsenosťou. Z osôb, ktoré sa cítili osamelo v roku 2025, bolo 56 percent osamelých už aj rok predtým. Medzi extrémne osamelými bola miera pretrvávania osamelosti 42,6 percenta. Takmer polovica (48 percent) sociálne izolovaných zažívala izoláciu aj v predchádzajúcom roku. Najvyššiu mieru dlhodobej osamelosti vykazujú osoby nad 64 rokov (18,7 percenta), osoby s nižším vzdelaním (15,3 percenta) a ženy (12,9 percenta).
Obe vlny výskumu potvrdili, že osamelosť a sociálna izolácia sú úzko spojené s horšími ukazovateľmi fyzického a duševného zdravia. „Osamelé osoby a osoby čeliace sociálnej izolácii vykazujú vyššiu mieru depresívnych symptómov, vyššiu úzkosť, viac symptomatických ťažkostí, horšie subjektívne hodnotenie zdravia, nižšiu životnú spokojnosť a nižšiu mieru sociálnej opory a kontroly nad vlastným životom,“ dodal Michal Hajdúk z katedry psychológie. Zistenia podľa jeho slov poukazujú na potrebu systémových opatrení zameraných na prevenciu dlhodobej osamelosti, posilnenie dostupnosti sociálnych kontaktov a včasnú identifikáciu ohrozených skupín a zníženie dosahu na zdravie.
Alarmujúce čísla počas materstva
Projekt priniesol aj nové údaje o osamelosti žien počas materstva na Slovensku. Z výsledkov vyplýva, že až 78,3 percenta matiek prežíva osamelosť, viac ako štvrtina uviedla sociálnu izoláciu, a takmer každá štvrtá matka zažíva obe tieto skúsenosti súčasne. Takmer 40 percent matiek vykazuje strednú až vysokú mieru depresívnych symptómov, skoro 30 percent strednú alebo vysokú mieru úzkosti. Takmer štvrtina obe zároveň. Zároveň takmer 80 percent matiek prišlo po narodení dieťaťa aspoň o jedného priateľa a takmer desať percent stratilo kontakt so všetkými doterajšími priateľmi.
„Zistenia ukazujú, že osamelosť je medzi matkami pomerne bežná a výrazne ovplyvňuje ich duševné zdravie. Pomôcť by mali aktivity a podpora, ktoré znižujú pocit osamelosti a úzkosti - práve tie môžu predchádzať napríklad popôrodnej depresii. Výsledky zároveň naznačujú, že je potrebné systematicky podporovať vzťahy a kontakty medzi ženami v období materstva,“ dodala Hana Celušáková z katedry psychológie.
Výskum bol realizovaný na vzorke 2103 respondentov. Výsledky o prežívaní matiek vzišli zo vzorky 410 matiek. Celkové zistenia budú prezentované na verejnom podujatí RECONNECT - Festival prepojenia, ktoré sa uskutoční 25. mája. Súčasťou bude aj sprievodný program, ktorý prepojí vedu, verejnú diskusiu a zážitkové aktivity.