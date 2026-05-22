STK každý rok?! Tvrdé pravidlo pre staršie autá narazilo v Bruseli na odpor! TAKTO to nakoniec bude

BRUSEL - Majitelia starších vozidiel na Slovensku si môžu vydýchnuť. Kontroverzný plán Európskej komisie, podľa ktorého mali autá staršie ako desať rokov prechádzať povinnou technickou kontrolou (STK) každých 12 mesiacov namiesto doterajších dvoch rokov, narazil na tvrdý odpor. Európsky parlament na svojom plenárnom zasadnutí ambiciózny zámer Bruselu stopol a odhlasoval zachovanie pôvodných lehôt.
Ako informoval nemecký automotoklub ADAC, europoslanci sa pri hlasovaní stotožnili s argumentmi odborníkov a vedeckých štúdií. Hoci legislatívny proces musí ešte formálne prejsť záverečným trialógom, po predošlom nesúhlase Rady EÚ a aktuálnej stopke od parlamentu je ročný interval kontrol pre staršie autá definitívne mimo stola.
Európska komisia obhajovala zavedenie každoročnej STK pre autá nad 10 rokov snahou zvýšiť bezpečnosť na cestách. Podľa jej prepočtov malo toto opatrenie znížiť počet usmrtených a zranených na európskych cestách o približne jedno percento. Argumentovala tým, že staršie vozidlá sú náchylnejšie na poruchy.
Len v Nemecku by sa to dotklo takmer polovice celého vozového parku (23,4 milióna áut). Na Slovensku, kde je priemerný vek áut okolo 15 rokov, by pod sprísnený režim spadala drvivá väčšina vodičov. Proti sa však ostro postavili rešpektované kapacity. Detailná štúdia Technickej univerzity v Drážďanoch, ktorú vypracovali práve pre ADAC, jasne preukázala, že skrátenie lehôt STK na jeden rok nemá žiadny merateľný vplyv na nehodovosť.
Súčasné kontroly sú už beztak mimoriadne prísne
Odborníci navyše upozorňujú, že samotný rozsah technických a emisných kontrol sa v posledných rokoch radikálne sprísnil. Dnešná STK už nie je len o vizuálnej kontrole podvozka a bŕzd.
Štandardom sa stalo digitálne čítanie chybových kódov z riadiacich jednotiek, preverovanie komplexnej elektroniky či asistenčných systémov. Kontroly sa neustále prispôsobujú aj hybridom a elektromobilom. V oblasti emisií navyše pribudlo vysoko presné meranie počtu pevných častíc pre naftové motory Euro 6. Tlak na ekológiu a bezpečnosť je teda obrovský aj bez toho, aby museli vodiči platiť za kontrolu každý rok.
Vodiči by si však mali dávať pozor na iné novinky. Pokuty za prešvihnutú platnosť STK a EK platia naďalej, pričom po novom cez kontrolu neprejdete, ak nemáte uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP). Pozor si treba dávať aj na formálne detaily – experti varujú, že banálne preklepy vo VIN čísle v dokladoch môžu spôsobiť, že vaše auto odíde zo stanice technickej kontroly ako nespôsobilé.