Polícia v pozore: V Prahe sa zišli priaznivci aj odporcovia Hnutia Za život!

PRAHA - V Prahe sa v sobotu na viacerých miestach zišli priaznivci aj odporcovia spolku Hnutie Za život, ktoré v centre hlavného mesta organizuje Pochod za život. Jeho cieľom je podľa spolku podporiť ženy, ktoré neplánovane otehotneli. Ich odporcovia však agendu spolku považujú za obmedzovanie ľudských práv a v minulosti sa pochodu niekoľkokrát snažili zatarasiť cestu. Na sobotu je v Prahe podľa polície ohlásených takmer 80 zhromaždení, preto na bezpečnosť v uliciach dozerajú stovky policajtov vrátane členov antikonfliktného tímu, informuje spravodajkyňa v Prahe.

Účastníci Pochodu za život sa zišli dopoludnia na bohoslužbe za tehotné ženy, ich rodiny a nenarodené deti v Katedrále sv. Víta na Pražskom hrade. Následne sa zhromaždili na Hradčanskom námestí, odkiaľ sa v menších skupinách v sprievode polície vydali rôznymi smermi na Václavské námestie. Jedna z protiakcií bola na Hradčanskom námestí, kde sa konalo Zhromaždenie na podporu ľudských práv. Mesto im vyhradilo priestor tak, aby nedošlo ku kolízii s účastníkmi Pochodu za život.

Okrem toho sa koná aj demonštrácia za ženské práva nazvaná Praha je feministická, a to na Námestí Republiky medzi ulicami Na Příkopě, V Celnici a U Obecného domu, teda aj na miestach trasy niektorých skupín Pochodu za život. Polícia uviedla, že Hnutie Za život a ďalšie fyzické osoby v Prahe nahlásili na tento deň 78 čiastkových zhromaždení. Z dôvodu súbehu týchto akcií pripravila polícia bezpečnostné opatrenia, ktorými chce zamedziť konfliktom. Na akcie dozerajú stovky policajtov, a to aj z iných krajov ČR. Prítomné sú tiež desiatky členov antikonfliktného tímu, ktorých úlohou je predchádzať prípadnej eskalácii situácie.

Viac o téme: Polícia PochodPrahaHnutie Za život
Súvisiace články

Muž v noci ukradol
Muž v noci ukradol horský bicykel: VIDEO Nepoznáte ho?
Domáce
ÚTOK v Prahe: Mladíka
ÚTOK v Prahe: Mladíka NAPADLI počas bieleho dňa, bojuje o život v nemocnici
Zahraničné
Zlodeji na elektrokolobežkách! Vykradli
Zlodeji na elektrokolobežkách! Vykradli až dva bankomaty: Škoda v miliónoch
Zahraničné
Jeden z páchateľov prehovoril
Brutálny únos: Ukrajinci odvliekli mladú ženu a mučili ju sprejom a streľbou okolo tela! Desivé svedectvo páchateľa
Zahraničné

Odporúčame

Marek Vašut odhalil drsnú pravdu: V hereckom svete už talent nestačí! Ak nemáš toto, skončil si
Marek Vašut odhalil drsnú pravdu: V hereckom svete už talent nestačí! Ak nemáš toto, skončil si
Prominenti
Polícia vyšetruje krádež bicykla z garáže vo Svätom Jure
Polícia vyšetruje krádež bicykla z garáže vo Svätom Jure
Správy
Taraba uvádza veci na pravú mieru
Taraba uvádza veci na pravú mieru
Správy

Domáce správy

Roztomilý poklad: V bratislavskej
Roztomilý poklad: V bratislavskej ZOO sa narodil vzácny takin zlatý
dromedar.sk
Andrej Danko a Robert
Koalícia v napätí? Danko predpovedá rekonštrukciu vlády: Robert Fico bude nemilosrdný
Domáce
Muž v noci ukradol
Muž v noci ukradol horský bicykel: VIDEO Nepoznáte ho?
Domáce
Súťaž vo škvarení oškvarkov na štadióne v Turej Lúke: Prichádzajú rekordéri aj tradičné recepty
Súťaž vo škvarení oškvarkov na štadióne v Turej Lúke: Prichádzajú rekordéri aj tradičné recepty
Trenčín

Zahraničné

Na snímke obyvateľka kontroluje
Útoky na juhu Libanonu: Izraelské nálety pripravili o život 10 ľudí vrátane záchranárov
Zahraničné
Ilustračné foto
Cyklón Vaianu útočí: Nový Zéland zasiahne ničivý vietor, dážď a záplavy
Zahraničné
Ide do tuhého? V
Ide do tuhého? V Belgicku predávajú NÚDZOVÉ potravinové balíčky! TOTO obsahujú
Zahraničné
Polícia v pozore: V
Polícia v pozore: V Prahe sa zišli priaznivci aj odporcovia Hnutia Za život!
Zahraničné

Prominenti

Krutá pravda o Michaelovi
Krutá pravda o Michaelovi Jacksonovi! Dcéra pochybuje o jeho nevine: To čo vie, svetu otvorí oči
Zahraniční prominenti
Neskoro večer
Marek Vašut odhalil drsnú pravdu: V hereckom svete už talent nestačí! Ak nemáš toto, skončil si
Domáci prominenti
Let's Dance, Juraj Mokrý
Slovenský zabávač na FOTO z detstva: Dlho o ňom počuť nebolo... Viete o koho ide?
Domáci prominenti
David Duchovny
Mulder z Aktov X na nákupoch so synom: FOTO Fíha, ten je ale fešák!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Vojna dôchodkýň! Nenápadný prístroj
Vojna dôchodkýň! Nenápadný prístroj na balkóne rozpútal PEKLO: Kvôli tomuto sa dve susedky takmer PRIZABILI!
Zaujímavosti
Tajný poklad Bulharska: Červené
Tajný poklad Bulharska: Červené skaly skrývajú tisícročnú pevnosť a pravekú jaskyňu
dromedar.sk
Urobil OSUDOVÚ CHYBU? Našiel
Urobil OSUDOVÚ CHYBU? Našiel obálku s 30-tisíc eurami a poctivo ju vrátil: Odmena, ktorú dostal, je ako FACKA do tváre!
Zaujímavosti
POKLAD za 72-tisíc eur
POKLAD za 72-tisíc eur na internetovom bazáre? Inzerát po STO ROKOCH odhalil ukradnuté kráľovské tajomstvo!
Zaujímavosti

Dobré správy

Byť rodičom je stále
Byť rodičom je stále drahšie: Slováci však môžu dostať o 100 eur viac, máte na ne nárok?
plnielanu.sk
Pláž Dubovica na ostrove
Najčistejšie more, ktoré nemá konkurenciu: Dovolenkový raj Slovákov vám až vyrazí dych!
Domáce
Pomoc, ktorá vám všetko
Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Shutterstock
Máte peniaze na účte? Odborníci upozorňujú, že môžete prichádzať o stovky eur
Domáce

Ekonomika

Drastické opatrenie kvôli drahej rope: Každý nový dom v Anglicku musí mať povinne solár aj čerpadlo
Drastické opatrenie kvôli drahej rope: Každý nový dom v Anglicku musí mať povinne solár aj čerpadlo
Kto bohatne na vašich účtoch? Otestujte sa a zistite, kde v skutočnosti končia vaše peniaze! (kvíz)
Kto bohatne na vašich účtoch? Otestujte sa a zistite, kde v skutočnosti končia vaše peniaze! (kvíz)
Mega tunel pod Karpatmi ožíva: Ráž prezradil, čo sa chystá v lesoch pri Bratislave! (foto)
Mega tunel pod Karpatmi ožíva: Ráž prezradil, čo sa chystá v lesoch pri Bratislave! (foto)
Štát chystá nový bič na rodičov: Pre záškoláctvo môžu prísť o prídavky na deti!
Štát chystá nový bič na rodičov: Pre záškoláctvo môžu prísť o prídavky na deti!

Šport

Triumf na horúcom ľade: Slováci v ostrom derby ukázali charakter, ktorý môže zdobiť mládežnícke MS
Triumf na horúcom ľade: Slováci v ostrom derby ukázali charakter, ktorý môže zdobiť mládežnícke MS
MS v hokeji do 18 rokov
Talian netajil po kľúčovej nepremenenej penalte psychické problémy: Najal si odborníka
Talian netajil po kľúčovej nepremenenej penalte psychické problémy: Najal si odborníka
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Príprava pred domácimi MS vrcholí: Slováci po výbornom úvode zdolali aj Česko
Príprava pred domácimi MS vrcholí: Slováci po výbornom úvode zdolali aj Česko
Reprezentácia
Košický kapitán Chovan: Séria je stále otvorená, Marcinko si praje najkrajší darček
Košický kapitán Chovan: Séria je stále otvorená, Marcinko si praje najkrajší darček
Tipsport liga

Auto-moto

TEST: Volkswagen T7 California - pojazdný domček ideálnych rozmerov a schopností
TEST: Volkswagen T7 California - pojazdný domček ideálnych rozmerov a schopností
Klasické testy
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
Klasické testy
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Predstavujeme
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Prečo zanedbávať duševné zdravie v práci môže stáť kariéru aj zdravie: Objavte, ako sa chrániť ešte dnes
Prečo zanedbávať duševné zdravie v práci môže stáť kariéru aj zdravie: Objavte, ako sa chrániť ešte dnes
Vyhorenie
Najžiadanejšie pracovné pozície: Ktoré profily firmy hľadajú a čo najviac chcú uchádzači?
Najžiadanejšie pracovné pozície: Ktoré profily firmy hľadajú a čo najviac chcú uchádzači?
Trendy na trhu práce
Mladé ženy sú čoraz častejšie bez práce: Nová analýza odhalila dôvod!
Mladé ženy sú čoraz častejšie bez práce: Nová analýza odhalila dôvod!
Zahraničné
Šéf LinkedInu radí: V týchto 5 veciach vás umelá inteligencia nikdy nenahradí!
Šéf LinkedInu radí: V týchto 5 veciach vás umelá inteligencia nikdy nenahradí!
Mám prácu

Varenie a recepty

12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
Super chutný kapustový šalát s mrkvou ako z reštaurácie
Super chutný kapustový šalát s mrkvou ako z reštaurácie
Ako pripraviť vyprážané kura s dokonalou chrumkavou kôrkou: Tajomstvo jedného kroku navyše
Ako pripraviť vyprážané kura s dokonalou chrumkavou kôrkou: Tajomstvo jedného kroku navyše
Rady a tipy
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
Rady a tipy

Technológie

Americký F-22 Raptor verzus čínsky J-20 a ruský Su-57: ktorá stíhačka by vyhrala vojnu o oblohu
Americký F-22 Raptor verzus čínsky J-20 a ruský Su-57: ktorá stíhačka by vyhrala vojnu o oblohu
Výzbroj a zbrane
Tvoje správy nemusia byť v bezpečí ani v šifrovanej aplikácii ako WhatsApp či Signal. Stačí jeden detail a v telefóne po nich zostane stopa
Tvoje správy nemusia byť v bezpečí ani v šifrovanej aplikácii ako WhatsApp či Signal. Stačí jeden detail a v telefóne po nich zostane stopa
Bezpečnosť
Nestačí mať len vodu a správnu teplotu. Vedci práve zistili, prečo je život vo vesmíre taký vzácny
Nestačí mať len vodu a správnu teplotu. Vedci práve zistili, prečo je život vo vesmíre taký vzácny
Veda a výskum
Čína hlási batériový prelom, do rovnako veľkého článku dostali viac energie
Čína hlási batériový prelom, do rovnako veľkého článku dostali viac energie
Veda a výskum

Bývanie

Jeden je tradičný, no môže sa poškodiť, druhý drahší, no vydrží veľa. Pozreli sme sa na materiály vhodné do kuchyne
Jeden je tradičný, no môže sa poškodiť, druhý drahší, no vydrží veľa. Pozreli sme sa na materiály vhodné do kuchyne
Medzi stromami dom ani nevidieť, no škoda sa nepozrieť bližšie. Stačí tu vyjsť na terasu a ste uprostred nádherného lesa
Medzi stromami dom ani nevidieť, no škoda sa nepozrieť bližšie. Stačí tu vyjsť na terasu a ste uprostred nádherného lesa
Mesto, čo sídli v budove, aj obec, odkiaľ sa dá spadnúť do priepasti. 6 fascinujúcich miest, kde ľudia skutočne bývajú
Mesto, čo sídli v budove, aj obec, odkiaľ sa dá spadnúť do priepasti. 6 fascinujúcich miest, kde ľudia skutočne bývajú
Bol temný, zastaraný a už veľmi potreboval zmenu. Z bytu na Februárke spravili moderné bývanie za asi 50-tisíc eur
Bol temný, zastaraný a už veľmi potreboval zmenu. Z bytu na Februárke spravili moderné bývanie za asi 50-tisíc eur

Pre kutilov

Zmeškali ste výsev uhoriek či cukiet? S týmto trikom dobehnete zameškaný čas
Zmeškali ste výsev uhoriek či cukiet? S týmto trikom dobehnete zameškaný čas
Záhrada
Stačí len umyť sklá? Skrytá údržba okien, bez ktorej riskujete vysoké účty za kúrenie
Stačí len umyť sklá? Skrytá údržba okien, bez ktorej riskujete vysoké účty za kúrenie
Údržba a opravy
Staň sa gulášmajstrom! 5 najčastejších chýb, ktorých sa dopúšťame pri príprave gulášu
Staň sa gulášmajstrom! 5 najčastejších chýb, ktorých sa dopúšťame pri príprave gulášu
Recepty
Režete stromy v apríli? Pozor, pri týchto druhoch im môžete viac ublížiť ako pomôcť
Režete stromy v apríli? Pozor, pri týchto druhoch im môžete viac ublížiť ako pomôcť
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Toto je muž snov podľa hviezd: 3 znamenia milujú najhlbšie, najvernejšie a s vášňou, ktorú inde nenájdete
Partnerské vzťahy
Toto je muž snov podľa hviezd: 3 znamenia milujú najhlbšie, najvernejšie a s vášňou, ktorú inde nenájdete
Ide do tuhého? V
Zahraničné
Ide do tuhého? V Belgicku predávajú NÚDZOVÉ potravinové balíčky! TOTO obsahujú
Andrej Danko a Robert
Domáce
Koalícia v napätí? Danko predpovedá rekonštrukciu vlády: Robert Fico bude nemilosrdný
Ilustračné foto
Zahraničné
Obchodný reťazec sťahuje z predaja obľúbené ovocie: Kontrola odhalila nebezpečnú baktériu!
Nočná explózia v Banskej
Domáce
Nočná explózia v Banskej Štiavnici: V rodinnom dome vybuchol plyn, 35-ročný majiteľ bojuje o život

