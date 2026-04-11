Polícia v pozore: V Prahe sa zišli priaznivci aj odporcovia Hnutia Za život!

PRAHA - V Prahe sa v sobotu na viacerých miestach zišli priaznivci aj odporcovia spolku Hnutie Za život, ktoré v centre hlavného mesta organizuje Pochod za život. Jeho cieľom je podľa spolku podporiť ženy, ktoré neplánovane otehotneli. Ich odporcovia však agendu spolku považujú za obmedzovanie ľudských práv a v minulosti sa pochodu niekoľkokrát snažili zatarasiť cestu. Na sobotu je v Prahe podľa polície ohlásených takmer 80 zhromaždení, preto na bezpečnosť v uliciach dozerajú stovky policajtov vrátane členov antikonfliktného tímu, informuje spravodajkyňa v Prahe.
Účastníci Pochodu za život sa zišli dopoludnia na bohoslužbe za tehotné ženy, ich rodiny a nenarodené deti v Katedrále sv. Víta na Pražskom hrade. Následne sa zhromaždili na Hradčanskom námestí, odkiaľ sa v menších skupinách v sprievode polície vydali rôznymi smermi na Václavské námestie. Jedna z protiakcií bola na Hradčanskom námestí, kde sa konalo Zhromaždenie na podporu ľudských práv. Mesto im vyhradilo priestor tak, aby nedošlo ku kolízii s účastníkmi Pochodu za život.
Okrem toho sa koná aj demonštrácia za ženské práva nazvaná Praha je feministická, a to na Námestí Republiky medzi ulicami Na Příkopě, V Celnici a U Obecného domu, teda aj na miestach trasy niektorých skupín Pochodu za život. Polícia uviedla, že Hnutie Za život a ďalšie fyzické osoby v Prahe nahlásili na tento deň 78 čiastkových zhromaždení. Z dôvodu súbehu týchto akcií pripravila polícia bezpečnostné opatrenia, ktorými chce zamedziť konfliktom. Na akcie dozerajú stovky policajtov, a to aj z iných krajov ČR. Prítomné sú tiež desiatky členov antikonfliktného tímu, ktorých úlohou je predchádzať prípadnej eskalácii situácie.