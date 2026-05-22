Záchranné zložky s políciou nabehli do bytu v Dunajskej Strede: Podvečerná TRAGÉDIA, muž má mať strelné rany!

DUNAJSKÁ STREDA - Policajné a záchranné zložky sa museli v piatok 22. mája podvečer ponáhľať do jedného z bytov Dunajskej Strede. Na sídlisku Nová Ves tam totiž podľa našich informácií našli telo postreleného človeka.
K incidentu malo prísť v zatiaľ nespresnenom čase podvečer. Muži zákona a záchranári mali okamžite namierené do jedného z bytov, kde malo k tragédii dôjsť.
V krátkom čase po smutných udalostiach v bratislavskej Dúbravke tak ide už o druhý veľmi vážny incident kriminálneho charakteru a so smrteľnou koncovkou.
Miestne zdroje uvádzajú, že by malo ísť konkrétne o muža v zatiaľ neuverejnenom veku so strelným poranením.
Incident bol nahlásený po 17:00 hodine
V tejto súvislosti sme už požiadali o stanovisko aj Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave. Tlačové oddelenie už potvrdilo, že sa prípadom zaoberá. "Môžeme potvrdiť, že dnes po 17:00 hodine bola vyslaná policajná hliadka na preverenie oznámenia v meste Dunajská Streda. V jednom z bytov sa mala nachádzať osoba mužského pohlavia bez známok života, čo sa aj potvrdilo," reagovala na otázky Topiek Veronika Dachová z tlačového oddelenia KR PZ v Trnave.
Na miesto bola podľa ďalších informácií privolaná aj obhliadajúca lekárka. "Z dôvodu vykonávania potrebných úkonov a citlivosť prípadu nie je možné poskytnúť bližšie informácie. Okolnosti prípadu, ako aj príčina smrti budú predmetom vyšetrovania a znaleckého skúmania," dodala Dachová.