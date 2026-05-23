Ryanair varuje pred obrovským problémom: V zime môže prísť zlom! Hrozí armagedon

DUBLIN - Rast cien ropy a napätie na Blízkom východe vyvolávajú obavy v leteckom priemysle. Zástupca Ryanairu upozorňuje, že najťažšie obdobie ešte len príde a slabší dopravcovia nemusia tlak ustáť.

Letecké spoločnosti po celom svete čelia rastúcej neistote. Prudké zdražovanie palív, ktoré je spojené s vývojom na ropných trhoch a konfliktom v Iráne, začína zasahovať hospodárenie dopravcov. Niektoré firmy už reagujú zvyšovaním cien leteniek, iné pristupujú k obmedzovaniu spojov.

Medzi spoločnosti, ktoré situáciu pozorne sledujú, patrí aj Ryanair. Jej finančný riaditeľ Neil Soharan otvorene priznal, že firma počíta aj s veľmi nepriaznivými scenármi.

V Ryanairi hovoria o krízových plánoch

Soharan v rozhovore pre CNBC uviedol, že vedenie spoločnosti má pripravené opatrenia aj pre prípad výrazného zhoršenia situácie na trhu s palivami.

„Máme pripravené scenáre aj pre najhoršie možnosti. Verím však, že ich nebudeme musieť aktivovať. V tejto chvíli fungujeme naplno,“ povedal podľa CNBC finančný riaditeľ spoločnosti.

Zároveň upozornil, že skutočná skúška môže prísť až počas zimných mesiacov. Práve vtedy sa podľa neho ukáže, ktoré aerolinky dokážu zvládnuť rastúce náklady a ktoré nie.

Slabší dopravcovia môžu mať existenčné problémy

Podľa Sohana sa Ryanair pripravuje na zachovanie plnej prevádzky aj v nasledujúcej zimnej sezóne. Nie všetky spoločnosti však budú mať rovnakú pozíciu.

Finančný riaditeľ očakáva, že viacerí menší alebo finančne oslabení dopravcovia by mohli čeliť vážnym problémom. Tie sa podľa neho netýkajú len aktuálnej geopolitickej situácie, ale aj starších ekonomických ťažkostí, s ktorými niektoré firmy zápasili už pred vypuknutím konfliktu.

Ak by sa ceny palív udržali na zvýšených úrovniach dlhší čas, mohlo by to urýchliť tlak na spoločnosti s menšími finančnými rezervami.

Lacné letenky sa tak skoro nevrátia

Ani v prípade, že sa nenaplnia najpesimistickejšie prognózy o vlne bankrotov, cestujúci podľa odborníkov nemajú očakávať rýchly návrat lacnejších leteniek.

Soharan predpokladá, že vyššie ceny leteckej dopravy zostanú realitou aj v nasledujúcich mesiacoch. Ryanair podľa neho profituje z výhodnejšej pozície vďaka zabezpečeným zásobám paliva, ktoré firme poskytujú väčšiu stabilitu než niektorým konkurentom.

Cestujúci sa majú pripraviť na drahšie lietanie

Podobný názor vyslovil aj bývalý šéf British Airways Willie Walsh.

Podľa jeho slov zatiaľ nehrozí rozsiahle rušenie letov ani okamžitý nedostatok leteckého paliva počas letnej sezóny. Cestujúci by však mali počítať s tým, že ceny leteniek budú postupne rásť.

Walsh podľa denníka Guardian upozornil, že práve zdražovanie cestovania môže byť najviditeľnejším dôsledkom aktuálnej situácie pre bežných pasažierov.

