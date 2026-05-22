Piatok22. máj 2026, meniny má Júlia, Juliána, Rita, zajtra Želmíra

Trump posiela do Poľska posily: Sikorski hovorí o veľkom klame, ktorý úplne zmiatol Putina

Radoslaw Sikorski
Radoslaw Sikorski (Zdroj: Profimedia)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PRAHA - Vývoj a meniaci sa postoj Spojených štátov k ich vojenskej prítomnosti v Poľsku podľa poľského ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského zmiatol ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý teraz nevie, čo budú USA robiť. Sikorski to povedal v piatok na bezpečnostnej konferencii Globsec Forum v Prahe počas diskusie so šéfom nemeckej diplomacie Johannom Wadephulom. Pôvodne s nimi mala diskutovať aj nová maďarská ministerka Anita Orbánová, tá sa však podľa moderátora zdržala na ceste do Prahy, píše spravodajkyňa.

„Čo sa týka nasadenia vojsk, v Poľsku sme samozrejme radi, že prezident (Spojených štátov Donald) Trump objasnil, že úroveň americkej prítomnosti v Poľsku bude zhruba taká, aká bola donedávna, možno dokonca aj trochu väčšia. A čo je obzvlášť uspokojivé, je to, že sa nám podarilo zmiasť Putina. Teraz netuší, čo budeme robiť. Takto sa robí strategický klam,“ povedal Sikorski, načo sa publikum začalo smiať.

Nemecká pochvala pre americký krok

Rozhodnutie ocenil aj nemecký minister. „Každý jeden vojak NATO na východ od Nemecka je nasadený na správnom mieste. Takže vám, pán prezident, ďakujem, že ste to objasnili,“ odkázal Trumpovi. Zároveň však podotkol, že viac než počet vojakov, ktorí sú nasadení na jednom alebo druhom mieste, sú podstatné konkrétne vojenské schopnosti. „Päťtisíc plus alebo mínus v skutočnosti pre obranyschopnosť Európy a pre silu NATO nič neznamená,“ dodal Wadephul.

Sikorski so zámerom uviesť do kontextu počet 5000 vojakov dodal, že Spojené štáty ich v Európe majú aktuálne asi 85.000, Poľsko ich má v čase mieru 200.000 a Ukrajina v čase vojny takmer milión. Politici hovorili aj o blížiacom sa summite NATO v Ankare. Zhodli sa, že sa tam ukáže, kto ako plní to, čo vlani v Haagu sľúbil. Poľsko aj Nemecko podľa nich vzali záväzok vážne. Wadephul zdôraznil, že Nemecko za posledné štyri roky zdvojnásobilo svoj obranný rozpočet a v súčasnosti dáva do obrany viac než štyri percentá HDP. V prípade Poľska je to 4,8 percenta.

„Toto bude overovací summit. V Haagu sme sa zaviazali a do summitu, ktorý je o šesť týždňov v Turecku, budeme všetci vedieť, aké rozpočty sa plánujú na budúci rok. A uvidíme, kto je na správnej ceste a kto nie,“ povedal Sikorski.

Trump mení pôvodné rozhodnutie

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že Spojené štáty do Poľska presunú ďalších 5000 vojakov. Uviedol to niekoľko dní po tom, čo Washington oznámil, že v rámci širších zmien rozmiestnenia amerických síl v Európe odloží pôvodne plánované nasadenie. Trump svoje piatkové rozhodnutie zdôvodnil blízkym vzťahom s poľským prezidentom Karolom Nawrockým.

Podľa štátneho tajomníka na poľskom ministerstve obrany Stanislawa Wziateka dosahoval priemerný počet amerických vojakov v Poľsku približne 10.000, pričom v poslednom období ich bolo menej z dôvodu nasadenia časti síl na Blízkom východe.

Spojené štáty už dlhší čas prehodnocujú svoju vojenskú prítomnosť v Európe a Trump opakovane zdôrazňuje, aby kontinent prevzal väčšiu zodpovednosť za svoju bezpečnosť. Pred tromi týždňami Pentagón oznámil, že zníži počet svojich vojakov v Nemecku o 5000.

Viac o téme: VojaciDonald TrumpPoľskoVladimir PutinRadoslaw Sikorski
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Donald Trump
Donald Trump rozhodol: USA vyšlú do Poľska 5000 amerických vojakov
Zahraničné
Poľskom otriasa kontroverzný prípad:
Poľskom otriasa kontroverzný prípad: Pár chcel potrat jedného z dvojčiat
Zahraničné
Ilustračné foto
Spojené štáty ubezpečili Poľsko: Žiadne znižovanie vojakov nepríde
Zahraničné
Donald Tusk
Poľsko ako jediné v Európe bude servisovať motory tankov Abrams: Tusk hovorí o výnimočnom momente bezpečnosti
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hudobníci predstavili svoje umenie v ulicach počas Ladenia mesta
Hudobníci predstavili svoje umenie v ulicach počas Ladenia mesta
Správy
Kinga Puhová miluje šperky: Fú, toto všetko už dostala od priateľa? Od závisti vás rozpučí
Kinga Puhová miluje šperky: Fú, toto všetko už dostala od priateľa? Od závisti vás rozpučí
Prominenti
Ministri krajín EÚ nie sú spokojní s marcovými rokovaniami o reforme WTO
Ministri krajín EÚ nie sú spokojní s marcovými rokovaniami o reforme WTO
Správy

Domáce správy

STK každý rok?! Tvrdé
STK každý rok?! Tvrdé pravidlo pre staršie autá narazilo v Bruseli na odpor! TAKTO to nakoniec bude
Domáce
Škandál v Prešove sa
Škandál v Prešove sa vyostruje: Nabehli tam hygienici, skladovanie tiel v regáloch sa už ale neopakovalo!
Domáce
Jaroslav Naď
Vážne podozrenia pri veľkom tendri: Kam zmiznú milióny na čistenie Dunaja? Demokrati odhalili pochybný dodatok
Domáce
Dôležité upozornenie: Niektoré oddelenia OÚ Pezinok budú tri dni nedostupné, sťahujú sa do nového centra
Dôležité upozornenie: Niektoré oddelenia OÚ Pezinok budú tri dni nedostupné, sťahujú sa do nového centra
Bratislava

Zahraničné

Trump posiela do Poľska
Trump posiela do Poľska posily: Sikorski hovorí o veľkom klame, ktorý úplne zmiatol Putina
Zahraničné
Donald Trump
Prezidentské povinnosti nadovšetko! Trump nepríde na synovu svadbu: Dal mu košom
Zahraničné
Veľký úspech v čase
Veľký úspech v čase krízy! EÚ a Mexiko podpísali modernizovanú globálnu dohodu a dočasnú obchodnú dohodu
Zahraničné
Schyľuje sa k ďalšej
Schyľuje sa k ďalšej vojne? Americká lietadlová loď dorazila do Karibiku! Tlak na Kubu rastie
Zahraničné

Prominenti

FOTO Mária Čírová
Veľké zmeny v rodine speváčky Márie Čírovej: Dcéra Zoe odišla z domu!
Domáci prominenti
Anne Hathaway
Konečne prelomila mlčanie: Anne Hatheway prezradila, čo sa skrýva za jej mladistvým vzhľadom!
Zahraniční prominenti
FOTO Adriana Sklenaříková
Sklenaříkovej look v Cannes: FOTO Vystrihaná na ježka, ale... Aj tak vyráža dych!
Domáci prominenti
Lujza Garajová Schrameková
Slovenská herečka zverejnila dôchodkovú prognózu: Zostala v šoku!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Máte pocit, že ste
Máte pocit, že ste čistotní? Šokujúce zistenia hygienikov odhalili, čo všetko si nosíte na RUKÁCH!
Zaujímavosti
Voľná menštruácia: Nový trend
Voľná menštruácia: Nový trend menštruácie bez pomôcok. Čo hovoria odborníci?
vysetrenie.sk
Slováci v zajatí samoty?
Slováci v zajatí samoty? VÝSKUM odhalil krutú pravdu! Čísla u mamičiek sú priam ALARMUJÚCE
Zaujímavosti
FOTO undefined
Oceány sa otepľujú a vtáky nemajú kam uletieť! Hrozí im vyhynutie
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Slovenky objavili hit leta: Opálenie ako z dovolenky aj bez jediného lúča slnka!
feminity.sk
Ak máte viac ako
Slováci teraz môžu vyskúšať veľkú novinku: Počuli ste už o nej aj vy?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Chystá sa veľká zmena: Toto čaká kuriérov na Slovensku
Domáce
Oplatí sa životné poistenie?
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!
openiazoch.sk

Ekonomika

Je to čierne na bielom: Dôležité príspevky a dávky pôjdu hore, pozrite si nové sumy!
Je to čierne na bielom: Dôležité príspevky a dávky pôjdu hore, pozrite si nové sumy!
Zmenia arabské miliardy srdce Bratislavy? V novom centre môže vyrásť aj ikonická budova! (foto)
Zmenia arabské miliardy srdce Bratislavy? V novom centre môže vyrásť aj ikonická budova! (foto)
Chaos na pumpách: Benzín na Slovensku je najdrahší vo V4, nafta prudko zlacnela! Čo bude ďalej?
Chaos na pumpách: Benzín na Slovensku je najdrahší vo V4, nafta prudko zlacnela! Čo bude ďalej?
Pozor na veľké obmedzenia: Tunel Sitina prejde sériou uzávierok, pozrite si termíny a obchádzku!
Pozor na veľké obmedzenia: Tunel Sitina prejde sériou uzávierok, pozrite si termíny a obchádzku!

Šport

MS V HOKEJI 2026 Slováci tušili, čo sa stalo, a mali pravdu: Nevídaný moment, ktorý obletel svet
MS V HOKEJI 2026 Slováci tušili, čo sa stalo, a mali pravdu: Nevídaný moment, ktorý obletel svet
MS v hokeji
Exemplárny trest! Micheľ dostal tvrdú stopku a v Prešove skončil, klub oznámil ďalšie zmeny
Exemplárny trest! Micheľ dostal tvrdú stopku a v Prešove skončil, klub oznámil ďalšie zmeny
Niké liga
Švédsko – Taliansko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
Švédsko – Taliansko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
MS v hokeji
Fínsko – Veľká Británia: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
Fínsko – Veľká Británia: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
MS v hokeji

Auto-moto

FOTO: Horúce novinky Volkswagen ID.3 Neo a ID. Polo GTI už na Slovensku
FOTO: Horúce novinky Volkswagen ID.3 Neo a ID. Polo GTI už na Slovensku
Novinky
Štartuje 500 km SLOVENSKÝCH 2026: ikonické autá z celého sveta na našich cestách: Tu sú miesta, kde ich nájdete
Štartuje 500 km SLOVENSKÝCH 2026: ikonické autá z celého sveta na našich cestách: Tu sú miesta, kde ich nájdete
Zaujímavosti
FOTO Je to tu: Škoda predstavila svoj prvý dostupný elektromobil
FOTO Je to tu: Škoda predstavila svoj prvý dostupný elektromobil
Predstavujeme
Práce na prestavbe dôležitej križovatky v okrese Levoča napredujú
Práce na prestavbe dôležitej križovatky v okrese Levoča napredujú
Doprava

Kariéra a motivácia

Prvá pomoc pri únave nôh: Domáce kúpele, ktoré „vytiahnu“ oheň z chodidiel po dvanástke
Prvá pomoc pri únave nôh: Domáce kúpele, ktoré „vytiahnu“ oheň z chodidiel po dvanástke
Rady, tipy a triky
Tip na víkend: Slovensko zažije Noc múzeí a galérií. Čakajú vás večerné prehliadky aj netradičné zážitky
Tip na víkend: Slovensko zažije Noc múzeí a galérií. Čakajú vás večerné prehliadky aj netradičné zážitky
Motivácia a inšpirácia
Keď „áčko“ prestane znamenať výnimočnosť: Harvard sprísni udeľovanie najlepších známok
Keď „áčko“ prestane znamenať výnimočnosť: Harvard sprísni udeľovanie najlepších známok
Zahraničné
Najväčší paradox moderných kancelárií: Prečo sme vyčerpaní, aj keď celý deň „len“ sedíme?
Najväčší paradox moderných kancelárií: Prečo sme vyčerpaní, aj keď celý deň „len“ sedíme?
Práca a voľný čas

Varenie a recepty

Najrýchlejšia bábovka ku káve: Suroviny zmiešam v jednej mise a dám piecť.
Najrýchlejšia bábovka ku káve: Suroviny zmiešam v jednej mise a dám piecť.
Obyčajný makový závin? Stačí pridať višne a vznikne koláč, po ktorom sa len zapráši.
Obyčajný makový závin? Stačí pridať višne a vznikne koláč, po ktorom sa len zapráši.
Jahody sú tu - a tento čokoládový koláč je najlepší spôsob, ako ich využiť!
Jahody sú tu - a tento čokoládový koláč je najlepší spôsob, ako ich využiť!
Ovocné dezerty
Chcete zažiariť pred hosťami? Rýchle tipy na snacky, ktoré netreba variť
Chcete zažiariť pred hosťami? Rýchle tipy na snacky, ktoré netreba variť
Rady a tipy

Technológie

Rheinmetall a Destinus pripravujú raketu s doletom 2 000 kilometrov. Európa tým ukazuje, že sa už nechce spoliehať len na USA
Rheinmetall a Destinus pripravujú raketu s doletom 2 000 kilometrov. Európa tým ukazuje, že sa už nechce spoliehať len na USA
Armádne technológie
Rusko tlačí ľuďom do telefónov vlastný WhatsApp. Analýza tvrdí, že aplikácia MAX vie rozpoznať VPN aj pracovať s tvojimi správami
Rusko tlačí ľuďom do telefónov vlastný WhatsApp. Analýza tvrdí, že aplikácia MAX vie rozpoznať VPN aj pracovať s tvojimi správami
Aplikácie a hry
Nevieš, čo si pozrieť cez víkend? Netflix pridal nové filmy a seriály, medzi nimi aj jeden z najzvláštnejších sci-fi hororov posledných rokov
Nevieš, čo si pozrieť cez víkend? Netflix pridal nové filmy a seriály, medzi nimi aj jeden z najzvláštnejších sci-fi hororov posledných rokov
Filmy a seriály
Android a Google vyhľadávanie čaká veľká premena. Umelá inteligencia sa mení z chatbota na asistenta, ktorý za teba vybaví celé úlohy
Android a Google vyhľadávanie čaká veľká premena. Umelá inteligencia sa mení z chatbota na asistenta, ktorý za teba vybaví celé úlohy
Android

Bývanie

Už zvonku vyzerá úžasne, a to ste nevideli vnútro. Radikálny zásah zmenil storočný dom na perfektné moderné bývanie
Už zvonku vyzerá úžasne, a to ste nevideli vnútro. Radikálny zásah zmenil storočný dom na perfektné moderné bývanie
Tú farbu na úchytkách som si mala rozmyslieť! 6 zlých nápadov, pri ktorých môžete domácu renováciu časom ľutovať
Tú farbu na úchytkách som si mala rozmyslieť! 6 zlých nápadov, pri ktorých môžete domácu renováciu časom ľutovať
Päť podlaží, no každé len 30 m2. Premena kamenného domu ukazuje, ako z malých priestorov vyskladať perfektné bývanie
Päť podlaží, no každé len 30 m2. Premena kamenného domu ukazuje, ako z malých priestorov vyskladať perfektné bývanie
Týchto 12 vecí v upratanej domácnosti nemá čo hľadať (aj tak sa nájdu skoro všade). Ako ste na tom vy?
Týchto 12 vecí v upratanej domácnosti nemá čo hľadať (aj tak sa nájdu skoro všade). Ako ste na tom vy?

Pre kutilov

Mastné fľaky na stene? 5 jednoduchých a lacných spôsobov, ako ich vyčistiť
Mastné fľaky na stene? 5 jednoduchých a lacných spôsobov, ako ich vyčistiť
Údržba a opravy
Čoskoro začnú červenať: Dajte pod jahody ihličie alebo slamu, inak riskujete pleseň
Čoskoro začnú červenať: Dajte pod jahody ihličie alebo slamu, inak riskujete pleseň
Záhrada
Hrdzavé klince pod paradajky? Bizarný záhradkársky trik, ktorý má nečakane racionálny dôvod
Hrdzavé klince pod paradajky? Bizarný záhradkársky trik, ktorý má nečakane racionálny dôvod
Zelenina a ovocie
Žena, búracie kladivo a vôňa dreva: Takáto premena zrubu z roku 1654 sa nevidí každý deň!
Žena, búracie kladivo a vôňa dreva: Takáto premena zrubu z roku 1654 sa nevidí každý deň!
Chalupa

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto páry pôsobia navonok dokonale, no v zákulisí vraj prežívajú veľké krízy: Radíte sa sem aj vy?
Partnerské vzťahy
Tieto páry pôsobia navonok dokonale, no v zákulisí vraj prežívajú veľké krízy: Radíte sa sem aj vy?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Schyľuje sa k ďalšej
Zahraničné
Schyľuje sa k ďalšej vojne? Americká lietadlová loď dorazila do Karibiku! Tlak na Kubu rastie
STK každý rok?! Tvrdé
Domáce
STK každý rok?! Tvrdé pravidlo pre staršie autá narazilo v Bruseli na odpor! TAKTO to nakoniec bude
Putinovi sa to začína
Zahraničné
Putinovi sa to začína vymykať z rúk: Ukrajina hlási úspešný zásah veliteľstva, ruský prezident plánuje odvetu!
DRÁMA v metre: Žena
Zahraničné
DRÁMA v metre: Žena sa omylom zrazila s mužom a spadla medzi vagóny, AUTENTICKÉ VIDEO! Zachránili ju cestujúci

Ďalšie zo Zoznamu