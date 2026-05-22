Oceány sa otepľujú a vtáky nemajú kam uletieť! Hrozí im vyhynutie

PARÍŽ - Klimatická zmena by mohla vytlačiť morské vtáky do menších oblastí a prinútiť ich lietať ďalej, aby prežili. Vyplýva to z novej štúdie zverejnenej v časopise Nature Climate Change. Informuje správa agentúry AFP.
Zatiaľ čo teplejšie oceány v minulosti spôsobovali, že ryby a iné morské plody sa zmenšovali, štúdia uvádza, že v prípade morských vtákov ako sú albatrosy a víchrovníky zaznamenali zúženie ich geografického výskytu. Výskumníci využili štatistické modely, aby preskúmali, ako sa morské vtáky vyrovnávali so zmenou klímy počas miliónov rokov, a aby predpovedali, ako by mohla vyzerať ich budúcnosť.
„V oboch scenároch sme videli rovnakú odpoveď. Vždy, keď sa klíma menila rýchlejšie... sa rozsah rozšírenia (morských vtákov) začal zmenšovať,“ povedal vedúci autor spomínanej štúdie Jorge Avaria-Llautureo. AFP pripomína, že v dôsledku klimatickej zmeny sa zvyšujú teploty a dochádza k narúšaniu morských ekosystémov, keďže oceány sa otepľujú. Avaria-Llautureo a jeho kolegovia skúmali vyše 120 druhov vtákov z radu Procellariiformes. Výskumník povedal, že ako sa zmena klímy zrýchľuje, vhodné životné prostredie sa pre tieto vtáky zmenšuje a rastie ich úmrtnosť.
Vtáky, ktoré prežijú, migrujú, aby našli nové „obývateľné prostredie,“ ktoré im ponúka optimálne podmienky na prežitie a rozmnožovanie sa, objasnil. Kľúčovým faktorom je podľa neho to, že morské vtáky sa líšia schopnosťou rozptylu. „Čím ďalej sa budú tieto prostredia v budúcnosti nachádzať, tým menšia bude pravdepodobnosť, že ich vtáky s obmedzenou schopnosťou lietania úspešne dosiahnu, čo pri predpokladaných scenároch rýchleho globálneho otepľovania zvyšuje riziko ich vyhynutia,“ uviedol Avaria-Llautureo. Pri najhoršom scenári otepľovania sa do roku 2100 zúži oblasť výskytu pre 70 percent druhov, pričom štyrom z nich bude hroziť najväčšie riziko vyhynutia.