Zbesilá naháňačka a zúfalý krik: Hľadané dievča sa dala pred policajtmi na ÚTEK, tým to ale neskončilo!

PRAHA - Pokojná nočná jazda električkou sa zmenila na dramatickú naháňačku v uliciach Prahy. Polícia si totiž cestou verejnou dopravou všimla dievčinu, po ktorej je vyhlásené pátranie. Hneď, ako ju vyzvali, aby sa legitimovala, ostala ako prikovaná. Po vystúpení z električky sa však dala na dramatický útek a spustila obrovský krik.
POZOR! Video z povahu zákroku obsahuje vulgárne výrazy, nie je vhodné pre maloletých divákov:
Dievča po dolapení spustilo veľký krik
Samotná pražská mestská polícia prípad zdieľala na sociálnej sieti, pričom ho titulovala ako "hľadané dievča a márny pokus o útek". Nateraz nie je úplne zrejme, prečo sa dievča tak strašne bálo policajných orgánov. Jej slová po dolapení však znejú: "Ja už sa tam nechcem vrátiť!"
Mnohí diskutujúci v komentároch sa nazdávajú, že jej útek môže súvisieť práve s nepríjemnou skúsenosťou s detským domovom.
Všetko začalo pomerne nenápadne v nočnej električke, ktorá išla cez Lazarskú ulicu. Strážnici Hliadkového útvaru si tam všimli dievča, ktoré svojím výzorom zodpovedalo popisu osoby hladnej políciou ČR.
Vulgárny priateľ a neuposlúchnutie výzvy
"Keď dievča po výzve hliadky vystúpila, dala se na útek. Po dolapení nespolupracovala, do zákroku neustále vstupoval jej priateľ. Ako hľadaná bola prevezená na miestne oddelenie štátnej polície. V roku 2025 posunuli pražskí strážnici polícii ČR 243 osob v celoštátnom pátraní," napísala polícia s tým, že práve ono dievča je jednou zo stoviek hľadaných osôb.
Dostihnutím dievčaťa to však neskončilo. Do policajných orgánov neustále vulgárne vstupoval priateľ kričiacej dievčiny. Štipľavé poznámky na policajtov si nevedel odpustiť, pričom bol viackrát vyzvaný, aby sa občianskym preukazom tiež legitimoval. "Prečo si musíte všímať ju a ostatných si nevšímate! To čo sa deje inde, to vás nezaujíma!" opakovane kričal muž z videa na policajtov mestskej polície Praha. Policajtom sa dokonca vyhrážal fyzickým násilím a intenzívne nadával. Na videu je nakoniec vidieť, ako vulgárny muž odchádza preč.