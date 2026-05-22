Šokujúce VIDEO pobúrilo svet: TAKTO zachádza Izrael s aktivistami! Zábery plné ponižovania a násilia

JERUZALEM - Izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir čelí ostrej kritike po zverejnení videa so zadržanými zahraničnými aktivistami smerujúcimi do Pásma Gazy. Zábery vyvolali pobúrenie v Európe, diplomatické protesty viacerých krajín a nezvyčajne tvrdé reakcie aj od predstaviteľov izraelskej vlády.
V Izraeli sa rozhorel spor, ktorý presiahol hranice krajiny. Do centra pozornosti sa dostal minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir, ktorý zverejnil video zo zariadenia v prístave Ašdod. Na záberoch sú aktivisti z humanitárnej flotily Global Sumud Flotilla, ktorých izraelské úrady zadržali počas plavby smerom k Pásmu Gazy.
Video ukazuje skupinu ľudí so zviazanými rukami, ktorí kľačia na zemi, zatiaľ čo miestnosťou z reproduktorov znie izraelská hymna. Práve tento moment sa stal predmetom rozsiahlej kritiky doma aj v zahraničí.
Incident zachytený na videu
Podľa denníka The Times of Israel sa záznam začína scénou, v ktorej jedna zo zadržaných žien zakričí „Slobodná Palestína“. Následne ju príslušníci izraelskej polície chytia za hlavu, pritlačia k zemi a odvedú preč.
Ďalšie zábery zachytávajú samotného Ben Gvira, ako prechádza pomedzi zadržaných aktivistov, máva izraelskou vlajkou a obracia sa na nich slovami: „Vitajte v Izraeli! Tu velíme my!“
V jednom momente sa prihovára aj príslušníkom stráže. „Nenechajte sa vyrušovať ich krikom.“
Spôsob zaobchádzania na videu podľa kritikov pripomína postupy, ktoré izraelské bezpečnostné zložky používajú voči osobám podozrivým z terorizmu. Niektoré organizácie na ochranu ľudských práv už v minulosti upozorňovali na podozrenia z neprimeraného zaobchádzania vo väzenských zariadeniach.
Európske krajiny reagujú protestmi
Zverejnené zábery vyvolali okamžitú reakciu štátov, ktorých občania sa nachádzali medzi zadržanými. Taliansko, Francúzsko aj Španielsko oznámili, že si predvolajú izraelských veľvyslancov na vysvetlenie okolností incidentu. Mimoriadne ostré stanovisko zaujalo aj Írsko. Medzi aktivistami sa totiž nachádzala aj sestra írskej prezidentky Catherine Connollyovej.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová uviedla, že jej vláda pracuje na prepustení zadržaných občanov. „Taliansko zároveň žiada ospravedlnenie za takéto zaobchádzanie s demonštrantmi a za úplné ignorovanie otvorených žiadostí talianskej vlády,“ vyhlásila.
K prípadu sa vyjadril aj francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. „Nech si o flotile myslíme čokoľvek – a náš nesúhlas s touto iniciatívou sme vyjadrili už viackrát – s našimi občanmi, ktorí sa na nej podieľajú, sa musí zaobchádzať s rešpektom a musia byť čo najskôr prepustení.“
Poľský minister zahraničných vecí Radosław Sikorski reagoval ešte ostrejšie. „S poľskými občanmi, ktorí nespáchali žiadny zločin, sa takto zaobchádzať nesmie. V demokratickom svete ľudí vo väzbe netýrame a nechválime sa tým. Pre našich občanov požadujeme spravodlivosť a pre vás dôsledky.“
Kritika prišla aj z Washingtonu
Prekvapením bola aj reakcia americkej administratívy. Hoci Spojené štáty patria medzi najbližších spojencov Izraela, video vyvolalo nesúhlas aj vo Washingtone.
Americký veľvyslanec v Izraeli Mike Huckabee označil samotnú flotilu za nezmyselnú provokáciu, no zároveň sa ostro ohradil voči správaniu izraelského ministra. „Flotila bola hlúpym propagandistickým gestom, ale Ben Gvir zradil dôstojnosť svojho národa.“
Nezvyčajná kritika z vlastných radov
Najväčšiu pozornosť však vzbudili reakcie priamo z izraelskej vlády.
Premiér Benjamin Netanjahu síce obhajoval právo Izraela zabrániť flotile dostať sa do Pásma Gazy, no od postupu svojho ministra sa dištancoval. „Izrael má plné právo zabrániť provokatívnym flotilám podporovateľov Hamasu vstúpiť do našich vôd a dostať sa do Gazy. Spôsob, akým minister Ben Gvir naložil s aktivistami, však nie je v súlade s izraelskými hodnotami a normami.“
Ešte ostrejšie slová zazneli od ministra zahraničných vecí Gideona Saara, ktorý sa v čase incidentu nachádzal na návšteve Českej republiky. „Týmto hanebným predstavením ste zámerne poškodili štát a nie je to prvýkrát. Zmarili ste obrovské profesionálne úsilie mnohých ľudí – od vojakov izraelských obranných síl až po pracovníkov ministerstva zahraničných vecí. Nie, vy nie ste tvárou Izraela,“ citujú jeho slová Novinky.cz.
Aktivistov čaká deportácia
Podľa izraelských médií nesie za postup voči zadržaným zodpovednosť šéf väzenskej služby Kobi Jaakobi, ktorý mal schváliť všetky použité opatrenia a zároveň povoliť Ben Gvirovu návštevu zariadenia.
Väzenská služba napriek vlne kritiky trvá na tom, že celý zásah aj následné zaobchádzanie so zadržanými prebehli v súlade s platnými predpismi a profesionálnymi postupmi.
Izraelské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že aktivisti dostanú možnosť stretnúť sa so svojimi konzulárnymi zástupcami. Premiér Netanjahu následne oznámil, že po vybavení potrebných formalít budú čo najskôr deportovaní z krajiny.