Pardubický súd rozhodol: Do väzby poslal piateho obvineného z útoku na zbrojovku

PARDUBICE - Okresný súd v Pardubiciach dnes poslal do väzby piateho človeka zadržaného v prípade zapálenia haly zbrojovky LPP Holding v Pardubiciach. Dôvodom sú podľa súdu obavy, aby obvinený neušiel, neovplyvňoval svedkov a neopakoval trestnú činnosť. Na sieti X to oznámila polícia. Novoväzobne stíhaným je cudzinec, vyplynulo z vyjadrení zástupcov súdu a Vrchného prokurátora (VSZ) v Prahe.
"Sudca vyhovel návrhu prokurátora v plnom rozsahu a osobu poslal do väzby. Akceptované boli všetky tri dôvody, t. j. úteková, koluzná aj predstihová väzba," uviedli policajti. Pred budovou súdu bolo asi desať propalestínskych aktivistov. Na poriadok dohliadali policajní ťažkoodenci, ale situácia bola podľa reportéra ČTK na mieste pokojná.
Požiar vypukol v pardubickom priemyselnom areáli v piatok 20. marca ráno. Zničil halu a vážne poškodil vedľajšiu administratívnu budovu firmy LPP Holding vyrábajúcej okrem iného drony pre Ukrajinu. Spôsobil tak škody asi za stovky miliónov korún. V prípade už policajti zadržali viacero ľudí, niektorých v zahraničí. Dvoch ľudí dopadli v Poľsku, jedného v Bulharsku a jednu ženu na Slovensku. Policajti z Národnej centrály proti terorizmu, extrémizmu a kybernetickej kriminalite (NCTEKK) vinia zadržaných ľudí z teroristického útoku a účasti na teroristickej skupine. Za to hrozí až 20 rokov väzenia alebo aj výnimočný trest.
V návrhu na vzatie prvých obvinených do väzby sa uvádzalo, že podľa kamerových záznamov akciu spáchala deväťčlenná skupina, v ktorej boli najmenej dve ženy, napísal denník Referendum. Hovorca českého policajného prezídia David Schön v minulom týždni uviedol, že polícia pátra ešte po niekoľkých ďalších ľuďoch, ale počet podozrivých nespresnil.
K požiaru sa prihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction s úmyslom útočiť na výrobu zbraní pre Izrael. LPP Holding pred niekoľkými rokmi oznámil, že chce v Pardubiciach spoločne s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábať a vyvíjať drony. Spolupráca však podľa LPP Holding nikdy nezačala. Bezpečnostné zložky podľa médií pracujú aj s variantom, že ide o takzvanú operáciu pod falošnou vlajkou, teda že údajná skupina v skutočnosti predstavuje krytie pre iný subjekt alebo štátneho aktéra.