Pardubický súd rozhodol: Do väzby poslal piateho obvineného z útoku na zbrojovku

PARDUBICE - Okresný súd v Pardubiciach dnes poslal do väzby piateho človeka zadržaného v prípade zapálenia haly zbrojovky LPP Holding v Pardubiciach. Dôvodom sú podľa súdu obavy, aby obvinený neušiel, neovplyvňoval svedkov a neopakoval trestnú činnosť. Na sieti X to oznámila polícia. Novoväzobne stíhaným je cudzinec, vyplynulo z vyjadrení zástupcov súdu a Vrchného prokurátora (VSZ) v Prahe.

"Sudca vyhovel návrhu prokurátora v plnom rozsahu a osobu poslal do väzby. Akceptované boli všetky tri dôvody, t. j. úteková, koluzná aj predstihová väzba," uviedli policajti. Pred budovou súdu bolo asi desať propalestínskych aktivistov. Na poriadok dohliadali policajní ťažkoodenci, ale situácia bola podľa reportéra ČTK na mieste pokojná.

Požiar vypukol v pardubickom priemyselnom areáli v piatok 20. marca ráno. Zničil halu a vážne poškodil vedľajšiu administratívnu budovu firmy LPP Holding vyrábajúcej okrem iného drony pre Ukrajinu. Spôsobil tak škody asi za stovky miliónov korún. V prípade už policajti zadržali viacero ľudí, niektorých v zahraničí. Dvoch ľudí dopadli v Poľsku, jedného v Bulharsku a jednu ženu na Slovensku. Policajti z Národnej centrály proti terorizmu, extrémizmu a kybernetickej kriminalite (NCTEKK) vinia zadržaných ľudí z teroristického útoku a účasti na teroristickej skupine. Za to hrozí až 20 rokov väzenia alebo aj výnimočný trest.

Pardubický súd rozhodol: Do
V návrhu na vzatie prvých obvinených do väzby sa uvádzalo, že podľa kamerových záznamov akciu spáchala deväťčlenná skupina, v ktorej boli najmenej dve ženy, napísal denník Referendum. Hovorca českého policajného prezídia David Schön v minulom týždni uviedol, že polícia pátra ešte po niekoľkých ďalších ľuďoch, ale počet podozrivých nespresnil.

K požiaru sa prihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction s úmyslom útočiť na výrobu zbraní pre Izrael. LPP Holding pred niekoľkými rokmi oznámil, že chce v Pardubiciach spoločne s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábať a vyvíjať drony. Spolupráca však podľa LPP Holding nikdy nezačala. Bezpečnostné zložky podľa médií pracujú aj s variantom, že ide o takzvanú operáciu pod falošnou vlajkou, teda že údajná skupina v skutočnosti predstavuje krytie pre iný subjekt alebo štátneho aktéra.

Súvisiace články

Členovia skupiny Earthquake Faction
Posun v prípade požiaru v zbrojovke v Pardubiciach: Obvinený je ďalší človek
Zahraničné
Ilustračné foto
Tragédia na železnici: Človek zahynul pri zrážke s vlakom, premávka je prerušená
Zahraničné
Budova Justičného paláca, v
Rozhodnutie o väzbe osoby v prípade požiaru v Pardubiciach je právoplatné
Domáce
Ilustračné foto
Útok na závod v Pardubiciach: V Poľsku zadržali propalestínsku dvojicu pre napomáhanie
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Veľkonočné stredoveké trhy na Bratislavskom hrade 2026
Veľkonočné stredoveké trhy na Bratislavskom hrade 2026
Správy
Vanessa Sarköziová oznámila, že čaká dieťa
Vanessa Sarköziová oznámila, že čaká dieťa
Prominenti
Veľkonočná šibačka a oblievačka s DHZ Oškerda
Veľkonočná šibačka a oblievačka s DHZ Oškerda
Správy

Domáce správy

Hasiči minulý týždeň zasahovali
Hasiči minulý týždeň zasahovali 593-krát: Riešili požiare, nehody aj nebezpečné látky!
Domáce
Polícia mala počas Veľkej
Polícia mala počas Veľkej noci plné ruky práce: Tisíce volaní, desiatky nehôd aj domáce hádky
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Dopravná nehoda pri Jablonici
TRAGICKÁ dopravná nehoda: Vodič nezvládol riadenie a v PLNEJ rýchlosti nabúral do stromu, dve osoby zomreli
Domáce
V Banskej Bystrici vzniklo Divadlo66: Premiéra novej Rysavej jalovice už túto sobotu
V Banskej Bystrici vzniklo Divadlo66: Premiéra novej Rysavej jalovice už túto sobotu
Banská Bystrica

Zahraničné

Ilustračné foto
Pardubický súd rozhodol: Do väzby poslal piateho obvineného z útoku na zbrojovku
Zahraničné
Kim Jo-čong
Kim Jo-čong ocenila Soul za oľutovanie dronového incidentu z januára
Zahraničné
Americký prezident Donald
Šok z Bieleho domu: Trump odmietol návrh na prímerie s Iránom! Vo vojne naďalej pokračuje
Zahraničné
Vodiči tento trik s
ÚPLNÝ BIZÁR: Kuchynský olej ako palivo namiesto nafty? Funguje to, ale PORUŠUJETE zákon!
Zahraničné

Prominenti

Zlatica Puškárová so synmi
Neskutočný úspech Lea Švajdu! Zlatica sa zadúša šťastím: Toto je vzácnejší moment než...
Domáci prominenti
Vanessa Šarköziová s priateľom
Nenechal ju už čakať: Po 11-tich rokoch to Vanessa s Davidom vzali hopom! Nielen dieťa, ale aj...
Domáci prominenti
Angelina Jolie
Dcéra Angeliny Jolie v K-popovom videu je znepokojivo sexi: Podobnosť s mamou? Veď to je klon!
Zahraniční prominenti
Let's Dance, porotcovia
Na červenom koberci Let's Dance boli aj porotcovia, ale: Kto zažiaril najviac? Jednoznačne ona!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

REKORD, z ktorého sa
REKORD, z ktorého sa vám zatočí hlava: Za JEDINÚ FĽAŠU vína zaplatil anonym vyše 700-tisíc eur!
Zaujímavosti
Zabudnite na prepitné: Táto
Zabudnite na prepitné: Táto žena rozpútala v Egypte ŠIALENSTVO, ktoré si pozreli milióny ľudí! Kto VYHRAL túto vojnu?
Zaujímavosti
Kam za najlepším jedlom:
Kam za najlepším jedlom: Tieto mestá musí navštíviť každý gurmán
dromedar.sk
Klamem rodinám do očí:
Klamem rodinám do očí: Súdna lekárka odhaľuje prípady, ktoré sú HORŠIE NEŽ HOROR! Zdvihne sa vám žalúdok
Zaujímavosti

Dobré správy

Pomoc, ktorá vám všetko
Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Shutterstock
Máte peniaze na účte? Odborníci upozorňujú, že môžete prichádzať o stovky eur
Domáce
Zdroj: Getty Images
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
feminity.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce

Ekonomika

Národniari idú tvrdo po zneužívaní umelej inteligencie: Za
Národniari idú tvrdo po zneužívaní umelej inteligencie: Za "deepfake" má po novom hroziť basa!
Priemerný dôchodok takmer 800 eur mesačne? Pozrite sa, koľko seniori na Slovensku v skutočnosti dostávajú!
Priemerný dôchodok takmer 800 eur mesačne? Pozrite sa, koľko seniori na Slovensku v skutočnosti dostávajú!
Z kráľovského dedičstva oči pre plač: Vdova po britskom Billovi Gatesovi prišla o manžela, dcéru a teraz aj celý majetok! (foto)
Z kráľovského dedičstva oči pre plač: Vdova po britskom Billovi Gatesovi prišla o manžela, dcéru a teraz aj celý majetok! (foto)
Najmodernejšie električkové depo je v Košiciach: Pozrite si projekt za desiatky miliónov eur! (foto)
Najmodernejšie električkové depo je v Košiciach: Pozrite si projekt za desiatky miliónov eur! (foto)

Šport

HC Slovan Bratislava – HC Košice: Online prenos z 2. zápasu semifinále play-off Tipsport ligy
HC Slovan Bratislava – HC Košice: Online prenos z 2. zápasu semifinále play-off Tipsport ligy
Tipsport liga
Koniec víťaznej eufórie? Prokuratúra ide po krku Pogačarovi za hazard na koľajách
Koniec víťaznej eufórie? Prokuratúra ide po krku Pogačarovi za hazard na koľajách
Okolo Flámska
FOTO Obrovský výsledok slovenskej reprezentantky na svetovej scéne: Som veľmi šťastná!
FOTO Obrovský výsledok slovenskej reprezentantky na svetovej scéne: Som veľmi šťastná!
Gymnastika
V kádri majú aj svetovú osmičku: Slovensko na úvod Pohára Billie-Jean Kingovej čaká náročný súper
V kádri majú aj svetovú osmičku: Slovensko na úvod Pohára Billie-Jean Kingovej čaká náročný súper
Pohár Billie-Jean Kingovej

Auto-moto

FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
Predstavujeme
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Predstavujeme
NDS rozbehla súťaž na dva úseky R2 na juhu
NDS rozbehla súťaž na dva úseky R2 na juhu
Doprava
TEST: Mini Cooper JCW Cabrio - lepší kabriolet neexistuje. Iba väčší
TEST: Mini Cooper JCW Cabrio - lepší kabriolet neexistuje. Iba väčší
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Ste negativisti? Objavte spôsob, ako vyjsť zo začarovaného kruhu a zmeniť svoj pracovný život
Ste negativisti? Objavte spôsob, ako vyjsť zo začarovaného kruhu a zmeniť svoj pracovný život
Motivácia a inšpirácia
10 vecí, ktoré v starobe najviac ľutujeme – a ako sa im vyhnúť už dnes
10 vecí, ktoré v starobe najviac ľutujeme – a ako sa im vyhnúť už dnes
Motivácia a inšpirácia
Toto je pravidlo, ako robiť najlepšie rozhodnutia: Odborníci ho používajú každý deň
Toto je pravidlo, ako robiť najlepšie rozhodnutia: Odborníci ho používajú každý deň
Rady, tipy a triky
Toto robí väčšina ľudí zle: 6 tipov, ako si nájsť novú prácu ešte do leta
Toto robí väčšina ľudí zle: 6 tipov, ako si nájsť novú prácu ešte do leta
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Jediný šalát, ktorý chutí každému bez výnimky. Podávam ho k sviatočnému stolu.
Jediný šalát, ktorý chutí každému bez výnimky. Podávam ho k sviatočnému stolu.
Toto je ten najlepší hrášok do veľkonočného zemiakového šalátu: Ako čerstvý aj mimo sezónu!
Toto je ten najlepší hrášok do veľkonočného zemiakového šalátu: Ako čerstvý aj mimo sezónu!
Mrkvová torta s polevou
Mrkvová torta s polevou
Torty
Plnené vajcia s avokádom a lososom
Plnené vajcia s avokádom a lososom
Jednohubky

Technológie

POZOR! Ak si na aute nájdeš tento letáčik, nereaguj: V Bratislave začali podvodníci šíriť „pokuty“ s falošnými QR kódmi
POZOR! Ak si na aute nájdeš tento letáčik, nereaguj: V Bratislave začali podvodníci šíriť „pokuty“ s falošnými QR kódmi
Bezpečnosť
Lístok v kapse: INFOBUS predstavil rozsiahlu aktualizáciu mobilnej platformy
Lístok v kapse: INFOBUS predstavil rozsiahlu aktualizáciu mobilnej platformy
Aplikácie a hry
Vedci práve spochybnili jeden z pilierov vesmíru. Veľký tresk možno nepotreboval žiadnu „tajomnú“ časticu
Vedci práve spochybnili jeden z pilierov vesmíru. Veľký tresk možno nepotreboval žiadnu „tajomnú“ časticu
Vesmír
Bombardéry B-52 už nad Iránom: konflikt vstupuje do novej fázy
Bombardéry B-52 už nad Iránom: konflikt vstupuje do novej fázy
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Keď dcéra odišla z domu, pustili sa do veľkej zmeny. Aj takto to môže vyzerať, keď sa rodičia rozhodnú bývať po svojom
Keď dcéra odišla z domu, pustili sa do veľkej zmeny. Aj takto to môže vyzerať, keď sa rodičia rozhodnú bývať po svojom
Rovné biele línie sú nuda, chceme teplo a nostalgiu! Retro zo 70. rokov sa vracia, takto ho môžete použiť u seba doma
Rovné biele línie sú nuda, chceme teplo a nostalgiu! Retro zo 70. rokov sa vracia, takto ho môžete použiť u seba doma
Kúpeľne ako stvorené na dobrý relax: 8 inšpiratívnych dizajnov, ktoré vyzerajú ako domáce wellness
Kúpeľne ako stvorené na dobrý relax: 8 inšpiratívnych dizajnov, ktoré vyzerajú ako domáce wellness
Vyzerá ako skromný dom, kým ho nezbadáte z druhej strany. Nazvali ho Kríž, ale pre iné dôvody, ako by ste čakali
Vyzerá ako skromný dom, kým ho nezbadáte z druhej strany. Nazvali ho Kríž, ale pre iné dôvody, ako by ste čakali

Pre kutilov

Prvý jarný strih živého plota: Ako na hustý a zelený plot od zeme?
Prvý jarný strih živého plota: Ako na hustý a zelený plot od zeme?
Okrasná záhrada
5 najväčších mýtov o jarnom trávniku, ktorým netreba veriť
5 najväčších mýtov o jarnom trávniku, ktorým netreba veriť
Okrasná záhrada
Mali len pár hodín na rozhodnutie: Ako manželia zachránili ruinu z roku 1870 a dali jej nový život
Mali len pár hodín na rozhodnutie: Ako manželia zachránili ruinu z roku 1870 a dali jej nový život
Chalupa
Veľkonočný budíček v záhrade: Čo musíte stihnúť, kým odkvitnú zlatovky?
Veľkonočný budíček v záhrade: Čo musíte stihnúť, kým odkvitnú zlatovky?
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najkomplikovanejšie ženy pre vzťah? Práve tieto znamenia vedia byť krásne aj extrémne náročné zároveň
Partnerské vzťahy
Najkomplikovanejšie ženy pre vzťah? Práve tieto znamenia vedia byť krásne aj extrémne náročné zároveň
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vodiči tento trik s
Zahraničné
ÚPLNÝ BIZÁR: Kuchynský olej ako palivo namiesto nafty? Funguje to, ale PORUŠUJETE zákon!
Štart rakety Orion a
Zahraničné
DESIVÉ ODHALENIE o misii Artemis II, PANIKA len krátko po štarte: TOTO prezradil jeden z členov posádky!
Dopravná nehoda pri Jablonici
Domáce
TRAGICKÁ dopravná nehoda: Vodič nezvládol riadenie a v PLNEJ rýchlosti nabúral do stromu, dve osoby zomreli
Maďarský premiér Viktor Orbán
Zahraničné
Orbán skontroloval plynovod, pri ktorom našli BOMBU: Môže to mať vážnejšie DOPADY ako nedostatok ropy!

Ďalšie zo Zoznamu