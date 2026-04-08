Streda8. apríl 2026, meniny má Albert, zajtra Milena

Zadržali tretieho Poliaka v prípade požiaru v pardubickej zbrojovke

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/
TASR

VARŠAVA - Poľská Agentúra pre vnútornú bezpečnosť (ABW) zadržala v stredu v meste Zielona Gora 23-ročného Poliaka podozrivého zo spoluúčasti na založení požiaru v zbrojovke v českých Pardubiciach. Ide už o tretieho Poliaka zadržaného v tejto súvislosti. Na sieti X to v stredu oznámil hovorca ministerstva vnútra Jacek Dobrzyňski.

Súd vo Varšave rozhodol o vzatí podozrivého do väzby na tri mesiace. Podľa úradov vyšetrovanie pokračuje. Požiar v priemyselnom areáli v Pardubiciach vypukol 20. marca nadránom. Hala, v ktorej začalo horieť, patrí českej zbrojovke LPP Holding, ktorá okrem iného vyrába aj drony. Česká polícia do 30. marca zadržala päť osôb podozrivých z účasti na útoku, jednu osobu zadržali aj na Slovensku.

K útoku sa prihlásila propalestínska skupina The Earthquake Faction, ktorá zverejnila vyhlásenie a videozáznamy zo zapálenia objektu. Tvrdí, že cieľom bolo zasiahnuť infraštruktúru spojenú s Izraelom.

„Sme medzinárodná podzemná sieť, ktorá útočí na miesta kľúčové pre sionistickú entitu,“ uviedla skupina a dodala, že pri útoku nedošlo k zraneniam. Spoločnosť LPP Holding odmietla tvrdenie, že by sa v závode vyrábali drony pre Izrael, produkcia vraj v skutočnosti smerovala na Ukrajinu.

Viac o téme: PožiarZadržaniePoľskoČRPardubice
