Matka s otčimom nechali deti s previazanými očami samé v lese! Posun v prípade

ČTK, TASR

LISABON - Rodičov dvoch maloletých detí z Francúzska, ktorí boli ponechaní napospas svojho osudu v Portugalsku, vypátrali. Polícia ich zadržala na terase jednej z kaviarní v meste Fátima v strednom Portugalsku, informuje správa denníka Bild.

Portugalská národná garda (GNR) matku (41) a nevlastného otca detí (55) zadržala na základe tipu, informoval tamojší spravodajský portál JN s odvolaním sa na zdroj z prostredia polície. Svedok podľa týchto informácií dvojicu uvidel a spojil si ju s prípadom dvoch chlapcov, ktorí boli ponechaní na prašnej ceste medzi mestami Alcácer do Sal a Comporta. Na miesto okamžite vyrazila hliadka. Matka s otčimom nechali malé deti s previazanými očami samé v lese na kraji cesty už v utorok. Keď si dali pásky z očí dole, rodičia už boli preč, opísali situáciu deti. Médiá sa pritom nezhodujú vo veku chlapcov. Kým jeden má podľa nich päť rokov, o druhom tvrdia, že má tri, resp. štyri roky.

Portugalský súd dnes rozhodol o dočasnom umiestnení detí do pestúnskej rodiny

Portugalský súd dnes rozhodol o dočasnom umiestnení detí vo veku štyri a päť rokov do pestúnskej rodiny, zatiaľ čo ich francúzsku matku zadržala polícia takmer 200 kilometrov od miesta, kde sa deti našli. Podľa starostu francúzskeho mesta Colmar bola rodina doteraz úplne bezproblémová, napísala dnes agentúra AFP.

úd v portugalskom Setubaale dnes rozhodol, že detí sa dočasne ujme pestúnska rodina v Portugalsku. "Je na francúzskych justičných orgánoch, aby prostredníctvom mechanizmov justičnej spolupráce začali konanie o návrate detí do krajiny ich obvyklého pobytu," uviedol podľa AFP vo vyhlásení súd. Doplnil, že podľa informácií, ktoré má k dispozícii, žil otec oddelene od matky a mal k deťom obmedzený prístup.

Pri teplotách približne 30 stupňov Celzia ich našiel v utorok večer miestny obyvateľ Alexandre Quintas neďaleko obce Monte Novo do Sul približne 60 kilometrov juhovýchodne od Lisabonu. Chlapci mali pri sebe batohy, v ktorých mali tenkú prechodnú bundu, vestu, nohavice, ponožky, spodnú bielizeň, jablko, pomaranč a fľašu vody. Doklady totožnosti pri sebe nemali, uviedlo portugalské médium Flash. „Keď som sa pozrel do ich batohov, okamžite mi bolo jasné, že ich niekto opustil,“ povedal Quintas.

Rodičia im povedali, aby v lese pohľadali hračku

Dodal, že keď išiel autom okolo, v spätnom zrkadle si všimol dve plačúce deti. „Rodičia im povedali, aby v lese pohľadali hračku,“ vysvetlil Quintas. No namiesto toho zostali obaja chlapci, ktorí sa podľa portugalských médií volajú Barthélémy a Zacharie, zrazu v lese sami. Quintas ich vzal k sebe domov a zavolal políciu. Tá odviezla chlapcov na stanicu, kde sa o nich postarali. Po stredajšom rannom vyšetrení v nemocnici ich odovzdali francúzskemu veľvyslanectvu, keďže ide o francúzskych štátnych príslušníkov.

Matka detí žila v meste Colmare

Stanica CNN Portugal informovala, že matka detí žila v meste Colmare vo francúzskom regióne Alsasko neďaleko nemeckých hraníc. Tamojšia prokuratúra začala vyšetrovanie po tom, ako otec, ktorý žije oddelene, policajtom nahlásil, že deti boli unesené. Matka s otčimom ich mali odviezť do Portugalska 11. mája. Ďalšieho syna vo veku 16 rokov podľa medializovaných správ matka nechala v Colmare. Spolu s partnerom sa teraz má postaviť pred sudcu, ktorý rozhodne o ich väzbe.

Starosta Colmaru Eric Straumann dnes afp povedal, že úrady nemali správy o žiadnych sociálnych problémoch, deti dochádzali do materskej školy a matka pracovala v zdravotníctve. "Všetci si hovorili, že asi odišli na týždeň na dovolenku, ale keď sa v pondelok nevrátili, začalo to byť veľmi znepokojivé," povedal starosta mesta na severovýchode Francúzska.

