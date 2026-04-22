Súdna rada chystá voľbu: Sudcovia si v júni zvolia nového člena rady

BRATISLAVA - Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová vyhlásila v stredu voľbu jedného člena súdnej rady voleného sudcami vo východoslovenskom volebnom obvode na 24. júna. Voľbu vyhlásila z dôvodu zániku funkcie člena súdnej rady Ľuboša Kunaya, ktorému uplynie funkčné obdobie 8. septembra. Kancelária Súdnej rady SR o tom informuje na svojom webe.
Oprávnení navrhovatelia môžu predsedníčke súdnej rady doručiť návrhy kandidátov do 13. mája do 13.00 h s tým, že na neskôr doručené návrhy sa nebude prihliadať.