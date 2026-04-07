DESIVÉ V Brazílii ZABÍJALA pizza! Obeťou je 44-ročná žena, ďalších viac ako 100 ľudí sa sťažovalo na OTRAVU jedlom

POMBAL – V známej brazílskej miestnej reštaurácii došlo k šokujúcej udalosti. Jedna zákazníčka si objednala pizzu a po jej zjedení bohužiaľ zomrela. Vyšetrovatelia to pripisujú otrave jedlom, pretože podobné problémy má viac ako 100 hostí.
Pizzéria s príznačným menom La Favoritta v brazílskom meste Pombal, zažíva najhoršie dni od svojho otvorenia. Jedlo, ktoré tu ponúkajú všetkým hosťom, má za následok smrť jednej ženy. Tá sa mala otráviť po konzumácii pizze. Informuje o tom CNN Brazil.
Následné vyšetrovanie ešte ani poriadne nespustili a zistilo sa, že otravu jedlom z pizzérie hlásilo viac ako 100 ľudí. Niektoré zdroje uvádzajú 113, iné 115 nakazených. "Všetci museli vyhľadať lekársku pomoc. Zistili sa u nich príznaky intoxikácie v rôznych formách," vyjadrilo sa brazílske ministerstvo zdravotníctva.
Sušené hovädzie
Obeťou bola Rayssa Maritein Bezerra e Silvová (†44), ktorá si s priateľom dňa 15. marca dala pizzu s hovädzím mäsom sušeným na slnku. Keď sa v ten deň vrátili domov, ani jeden z nich sa necítil dobre. Napokon sa spoločne vybrali do miestnej nemocnice. Oboch ešte v ten večer prepustili.
Rayssain stav sa ale v priebehu noci zhoršil. Okrem dávenia a hnačiek mala aj silné bolesti brucha. Nadránom opäť zamierila s priateľom do nemocnice. Tam ju už hospitalizovali na JIS-ke (Jednotka intenzívnej starostlivosti). Najprv maximálnej snahe sa ale doktorom už jej stav nepodarilo zvrátiť. Zomrela v utorok 17. marca, ale médiá informovali o tejto strašnej tragédii až počas uplynulého víkendu.
Po odberoch sa zistilo, že u šiestich zo siedmich nakazených pacientov boli v krvi prítomné nebezpečné baktérie. Prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania. Počas tohto obdobia zostáva pizzéria La Favorita zatvorená.