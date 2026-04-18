Šokujúci ZVRAT! Nebola to otrava rybami ale úkladná VRAŽDA: Rodina exstarostu zomrela na silný JED

PIETRACATELLA - Rodina Di Vita začala po Štedrej večeri pociťovať vážne zdravotné problémy, no lekári ich dvakrát poslali z pohotovosti domov. Pätnásťročná Sara a jej matka Antonella napokon zomreli v nemocnici a otec – bývalý starosta – skončil hospitalizovaný. Až po troch mesiacoch sa vyšetrovanie zásadne otočilo: talianski vyšetrovatelia už nemajú pochybnosti, že obe ženy nezomreli na potravinovú otravu, ale na úmyselne podaný ricín, jeden z najsilnejších jedov.
Toxikologické analýzy odhalili v krvi oboch obetí jednoznačné stopy ricínu, látky bez chuti a zápachu, ktorá spôsobuje rýchle zlyhanie orgánov, píše taliansky portál Rai News. V kritických dňoch sa pritom takmer otrávili aj ďalší dvaja členovia rodiny: otec Gianni skončil v nemocnici v Ríme a staršia dcéra prežila len preto, že sa nezúčastnila na osudnej večery.
Vyšetrovanie úkladnej vraždy
Prokuratúra v Larine preto otvorila vyšetrovanie pre úkladnú vraždu a pátra po tom, kto mohol chcieť zlikvidovať celú rodinu, ktorú miestni opisujú ako „slušnú a bezkonfliktnú“. Vyšetrovatelia sa teraz sústreďujú na presné určenie momentu, kedy sa jed dostal do organizmu obetí. Nie je jasné, či bol ricín rozpustený v jedle, a ak áno, v ktorej konkrétnej porcii, alebo či sa nachádzal v nápoji. Dom rodiny zostáva zapečatený a kriminalisti ho opätovne prehľadávajú, najmä kuchynské vybavenie, aby našli prípadné zvyšky toxínu.
Prvé hypotézy o botulíne, jedovatých hubách či chemických látkach sa nepotvrdili. Vyšetrovanie sa presunulo do laboratórií v Bari, Pavii a do ústavov pre bezpečnosť potravín a surovín. Do prípadu sa zapojili aj zahraničné pracoviská vrátane Švajčiarska a USA, kde už riešili podobné otravy ricínom.
Dve hospitalizácie a rýchly kolaps organizmu
Matka aj dcéra sa krátko pred smrťou dvakrát obrátili na nemocnicu s príznakmi prudkej otravy — vysokou horúčkou a silným vracaním. Lekári pôvodne pracovali s diagnózou fulminantnej hepatitídy. Obidve však zomreli v priebehu niekoľkých hodín, čo viedlo k podozreniu na pochybenie nemocnice a k dočasnému obvineniu piatich lekárov. Až neskoršie analýzy ukázali, že príčinou bola toxická látka zvonka.
Náhly kolaps v rodine exstarostu po Štedrej večeri: SMRŤ matky s dcérou (†50, 15)! Šokujúce DETAILY vyšetrovania
Sara, 15‑ročná študentka gymnázia, bola prvou hospitalizovanou. Jej stav sa dramaticky zhoršil a zomrela ešte v ten večer. Krátko po nej podľahla rovnakým príznakom aj jej matka Antonella, rešpektovaná účtovníčka. Otec Gianni, bývalý dvojnásobný starosta Pietracatelly a súčasný mestský poslanec, otravu prežil.
Vyšetrovanie sa teraz sústreďuje na najbližší okruh rodiny a priateľov, keďže podľa prokuratúry musel mať páchateľ prístup k domácnosti aj k jedlu, ktoré rodina konzumovala.