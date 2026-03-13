Tragédia v Prahe: Desaťročné dievča neprežilo zrážku s električkou

PRAHA - Maloleté dievča neprežilo dnes popoludní stret s električkou na pražskej Bielohorskej ulici. Povedal to policajný hovorca Ján Rybanský. Nehoda zastavila premávku električiek medzi zastávkami Malovanka a Biela Hora, vyplýva z webu pražského dopravného podniku (DPP).
Dievča po strete zostalo zakliesnené pod električkou. "Žiaľ, utrpela zranenia nezlučiteľné so životom," povedal Rybanský. Okolnosti nehody podľa neho zisťujú kriminalisti. Električková doprava medzi Malovankou a Bielou Horou sa zastavila pred 14.15 h. Obmedzenia sa dotkli liniek 22 a 25. Dopravný podnik električky nahradil autobusmi.
Po kolízii musela byť Bělohorská ulica úplne uzavretá v oboch smeroch – a to nielen pre autá, ale aj pre chodcov.
„Došlo k stretu električky s mladou dievčinou. Bělohorská ulica musela byť obojsmerne uzavretá pre všetku dopravu aj pre chodcov. Príčiny a okolnosti nehody zisťujeme,“ uviedol policajný hovorca Jan Rybanský pre Novinky.cz.
Neskôr potvrdil, že dievča utrpelo zranenia nezlučiteľné so životom. Po náraze zostalo zakliesnené pod električkovou súpravou, ktorú museli hasiči nadvihnúť pomocou žeriava, aby mohli telo vyprostiť. Na mieste zasahovali záchranári, hasiči aj policajti.
V minulom roku v Prahe pri zrážkach električiek s chodcom zomreli dvaja ľudia, rovnako ako o rok skôr, vyplýva z údajov DPP. Takýchto stretov sa vlani v hlavnom meste odohralo 72, čo bolo o 12 prípadov menej ako v roku 2024.