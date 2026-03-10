Utorok10. marec 2026, meniny má Branislav, Bronislav, Bruno, zajtra Angela, Angelika

Burácanie motorov ovládne Inchebu: Najväčší sviatok motocyklov štartuje už 12. marca!

Sloboda na dvoch kolesách, vôňa benzínu, burácanie motorov a tisíce koní pod jednou strechou. Už od 12. do 15. marca 2026 sa brány Incheby v Bratislave otvoria pre všetkých fanúšikov rýchlosti, adrenalínu a cestovania. Veľtrh MOTOCYKEL AUTO MOTOR CARAVAN SHOW 2026 prinesie najväčšiu a najpestrejšiu prehliadku motoriek, áut aj karavanov na Slovensku.

Štyri dni nabité premiérami, výnimočnými exponátmi, adrenalínovou šou, súťažami a stretnutiami s osobnosťami motoristického sveta sľubujú zážitok, na ktorý sa nezabúda.

Rekordná prehliadka motoriek

Výstavné haly zaplní viac ako 40 svetových značiek - od ikonických legiend až po horúce novinky sezóny. Návštevníci uvidia modely značiek ako BMW, Ducati, Harley-Davidson, Honda, Kawasaki, KTM, Suzuki, Triumph a desiatky ďalších.

Chýbať nebude ani široká ponuka prilieb, oblečenia, obuvi a technického príslušenstva od výbavy pre začiatočníkov až po profesionálov.

Customs of Slovakia: Umenie na dvoch kolesách

Súčasťou veľtrhu bude aj jediná oficiálna súťažná custom show na Slovensku „Customs of Slovakia“. O titul slovenského šampióna zabojujú unikátne prestavby nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska či Chorvátska. Precízna ručná práca, originalita a silné príbehy potvrdzujú, že custom scéna má v regióne pevné miesto.

Adrenalín, hviezdy a šou

O dychberúce zážitky sa postará Adam Peschl so svojím Special Brothers Teamom, ktorí patria k európskej špičke stuntridingu.

Fanúšikovia rally sa môžu stretnúť s legendou Dakaru Štefanom Svitkom a úspešným jazdcom rally raid v kategórii bugín Jurajom Vargom. Chýbať nebude ani cestovateľ Marek Duranský, ktorý predstaví svoju unikátnu dieselovú motorku Royal Enfield z Indie.

Program doplní interaktívna zóna v stánku Triumph, kde si návštevníci budú môcť na jazdnom trenažéri vyskúšať okruhovú jazdu na modeloch Street Triple či Daytona.

V stánku Slovenskej motocyklovej federácie (SMF) bude pripravená autogramiáda s majsterkami Európy v endure Gabrielou Čipkovou, Natáliou Bučovou a Barborou Barborovou a úradujúcim majstrom Európy v endure Thomasom Hostinským.  V súťaži „JAZDÍME SPOLU!“ budú môcť návštevníci vyhrať atraktívne ceny a vstupenky na svetové i európske motocyklové podujatia na Slovensku.

Návštevníci sa môžu tešiť na Rally Radosti, ktorá na výstavu prinesie výnimočné autá a príjemnú atmosféru. Čaká ich kvalitná káva aj superšportové a luxusné autá od AR Cars. Zakúpením merchu za dobrovoľný príspevok môžu zároveň podporiť iniciatívu pomáhajúcu deťom s psychickými problémami.

Na svoje si prídu aj najmenší návštevníci, ktorí si budú môcť bezpečne vyskúšať prvé jazdecké zručnosti na autíčkach či motorkách.

Atmosféru počas víkendu rozprúdi Radio Rock, ktoré sa postará o pravú motoristickú náladu.

Autá a karavany: Motorizmus bez hraníc

Rok 2026 prinesie výrazné rozšírenie konceptu veľtrhu. Okrem motoriek si návštevníci na jednom mieste porovnajú aj automobilové novinky a širokú ponuku karavanov.

Sekcia Caravan Show predstaví značky ako Bürstner, Benimar, Knaus či Morelo. Návštevníci získajú odborné poradenstvo, inšpiráciu na prestavby a možnosť porovnať technológie bez nutnosti obchádzať jednotlivé showroomy.

Hrajte o BMW na víkend!

Každý návštevník s platnou vstupenkou alebo pozvánkou sa môže zapojiť do súťaže „Vyhraj a jazdi“. Hlavnou cenou je víkend s motocyklom BMW R 1300 GS Adventure s plnou nádržou.

Ďalšie ceny zahŕňajú víkendový prenájom auta, detskú elektrickú motorku či vstupenky na Majstrovstvá Európy ťahačov FIA ETRC.

Praktické informácie

Miesto: Incheba Expo Bratislava, Viedenská cesta 3 – 7
Termín: 12. – 15. marec 2026
Vstupenky: online na Predpredaj.sk alebo v pokladni na mieste

Pre návštevníkov, ktorí si chcú výstavu vychutnať v pokojnejšej atmosfére, je pripravená aj VIP vstupenka s exkluzívnym vstupom počas mediálneho dopoludnia vo štvrtok 12. marca od 9.00 do 12.00.

MOTOCYKEL 2026 nie je len výstava. Je to stretnutie komunity, vášne a techniky.

