BRUTÁLNA zrážka s kamiónom skončila FATÁLNE, traja mŕtvi! DESIVÉ FOTO z miesta nehody, z auta ostal kus šrotu

WILKÓW WIELKI - Tragédia na poľskej štátnej ceste DK8 pri obci Wilków Wielki. Na mieste sa zrazilo osobné auto s nákladným vozidlom. Tri osoby z osobného auta zomreli na mieste ešte pred príchodom záchranárov.
Na poľskej ceste DK8 pri obci Wilków Wielki došlo v nedeľu ráno k mimoriadne vážnej dopravnej nehode. Krátko po 6.40 h sa na 79. kilometri frekventovaného úseku medzi mestami Łagiewniki a Niemcza zrazilo osobné auto značky Volkswagen s nákladným vozidlom Scania. Podľa informácií polície a hasičov z Dzierżoniowa boli následky tragické — všetky tri osoby cestujúce vo Volkswagene zomreli na mieste. Išlo o vodiča a dvoch pasažierov.
Za volantom kamióna sedel 52‑ročný muž, ktorého po nehode prevzali do starostlivosti záchranári. Jeho zranenia nie sú život ohrozujúce a podľa polície nebol v čase nehody pod vplyvom alkoholu. Na mieste zasahovala okrem polície, hasičov a pozemných ambulancií aj Letecká záchranná služba.
Príčina nehody zatiaľ nie je známa
„Z doposiaľ neznámych príčin došlo k zrážke osobného vozidla Volkswagen s nákladným vozidlom Scania,“ uviedol pre Radio Wroclaw Łukasz Porębski z tlačového oddelenia polície vo Vroclave. Na mieste pracujú kriminalisti aj prokurátor, ktorí zisťujú presný priebeh a príčiny tragédie.
Úsek DK8 je po nehode úplne uravretý a polícia odkláňala dopravu na miestne komunikácie. Podľa prvotných informácií by mala byť cesta uzavretá minimálne do 12.00 h, keďže zásah záchranných zložiek a dokumentácia nehody si vyžadovali niekoľko hodín.