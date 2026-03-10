Mačky z Londýna a bratislavské milióny: Lukratívne pozemky odovzdali bez boja, bývalý starosta hovorí o slayáde

BRATISLAVA - Bratislavské Nové Mesto čelí vážnemu obvineniu z nezákonného nakladania s verejným majetkom. Bývalý vicestarosta mestskej časti Branislav Filipovič podal trestné oznámenie v súvislosti s pozemkami v lokalite Zátišie. Jablkom sváru je rozhodnutie vedenia samosprávy vzdať sa časti parciel v prospech britskej charity na záchranu mačiek bez toho, aby o spore rozhodol súd. Samospráva sa bráni, že išlo o jediný spôsob, ako zachrániť aspoň časť majetku.
Príbeh pozemkov s rozlohou tisícok štvorcových metrov sa tiahne roky. Kým mestská časť ich pred 16 rokmi nadobudla vydržaním, britská charita si nárokuje vlastníctvo na základe daru z minulého storočia. Namiesto čakania na verdikt súdu sa však vedenie mestskej časti rozhodlo pre dohodu o zmieri.
„Mestská časť alebo poslanci s pánom starostom sa rozhodli bez prvostupňového alebo druhostupňového súdu,“ uviedol pre STVR bývalý vicestarosta Branislav Filipovič, ktorý podal trestné oznámenie. Podľa neho tak samospráva konala nezákonne a bez boja sa vzdala cenného verejného majetku.
Hovorkyňa mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Martina Goffová argumentuje, že žalobcovia predložili listinné dôkazy, ktoré ich nárok urobili veľmi silným. „Na základe dôkladnej právnej analýzy bolo jasné, že mestská časť by v danom spore nebola úspešná,“ uvádza. Podľa vedenia Nového Mesta bola dohoda o zmieri výsledkom obozretnosti – vďaka nej sa podarilo pre samosprávu zabezpečiť aspoň časť pozemkov, na ktorých má vzniknúť nový podnik verejnoprospešných prác.
Tajná analýza vyvoláva otázniky
Olej do ohňa prilieva skutočnosť, že kľúčová právna analýza, o ktorú sa vedenie mestskej časti opiera, je pre verejnosť aj poslancov nedostupná. „Túto analýzu som si vyžiadal aj cez infozákon. Nebolo mi vyhovené,“ hovorí Filipovič. K utajovaniu dokumentu sa kriticky vyjadril aj miestny poslanec Andrej Arva: „Nemôžeme sa rozhodovať na základe toho, že nás niekto presviedča, že toto je správny postup. Opodstatnenosť nároku by mal určiť súd.“
K celému prípadu sa na sociálnej sieti ostro vyjadril aj bývalý starosta Nového Mesta (Rudolf Kusý), ktorý postup súčasného vedenia nešetrí. „To je ako keď vám zlodej v električke vytiahne peňaženku. Vy ho prichytíte a on je tak drzý, že sa otočí k cestujúcim a povie: ‚Toto je kampaň. Ja si stojím za tým, že táto peňaženka je moja‘,“ napísal exstarosta v emotívnom statuse. Podľa neho je odovzdanie pozemkov bez právoplatného rozhodnutia súdu neprípustné.
„Odovzdať pozemok dobrovoľne na základe právneho posudku, ktorý zaplatil developer a ešte ho aj vyhlásiť za tajný, je podvod. Chcú nám zobrať našich 15 miliónov eur. Ale pre niekoho slayáda,“ dodal s narážkou na kauzu Outletu Voderady.