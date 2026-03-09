Maďarsko zabavilo Kyjevu hotovosť a zlato: Ostrá reakcia Ukrajiny! Slová o zlodejovi a únose

KYJEV - Diplomatická roztržka medzi Budapešťou a Kyjevom sa vyostrila po zadržaní transportu hotovosti a zlata na maďarskom území. Obe strany si navzájom posielajú ostré obvinenia.
Budapešť hovorí o podozrivých peniazoch
Napätie medzi Ukrajinou a Maďarskom prudko vzrástlo po tom, čo maďarské úrady zastavili transport veľkého objemu hotovosti smerujúci na ukrajinské územie.
Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó tvrdí, že pôvod peňazí je prinajmenšom otázny. Podľa neho existuje podozrenie, že mohli súvisieť s organizovanými štruktúrami v ukrajinskej armáde.
„Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha opäť stratil nervy, pretože sme v Maďarsku zastavili transport ukrajinskej hotovosti, ktorý sprevádzali ukrajinské tajné služby. Nemali by sme však strácať nervy, ale konečne odpovedať na jednoduché otázky: prečo Ukrajinci previezli do Maďarska 900 miliónov dolárov a 420 miliónov eur v hotovosti? Na čo tieto peniaze použili a v koho záujme? Koľko z nich sa minulo v Maďarsku a v koho prospech?“ napísal Szijjártó na Facebooku.
Podľa jeho slov ukrajinská strana na tieto otázky zatiaľ nedokázala presvedčivo reagovať. To podľa neho vyvoláva podozrenie, že peniaze môžu pochádzať z prostredia „ukrajinskej vojenskej mafie“.
Kyjev reaguje: „Na zlodejovi horí čiapka“
Na vyjadrenia Budapešti okamžite reagovalo ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí. Jeho hovorca Heorhij Tychyj použil ostrý jazyk. „Na Ukrajine hovoríme: na zlodejovi čiapka horí. Znamená to, že nečisté svedomie prezrádza vinníka. Presne o to ide. Čakáme na vrátenie ukradnutých peňazí a pripravujeme konkrétne právne kroky. Budeme sa tiež domáhať spravodlivosti a zodpovednosti,“ napísal Tychyj na sociálnej sieti X.
Kyjev zároveň tvrdí, že maďarské orgány zadržali aj pracovníkov štátnej banky.
Ukrajina hovorí o „únose“ a krádeži
Podľa ukrajinských predstaviteľov bolo počas incidentu zadržaných sedem zamestnancov štátnej banky Oschadbank.
Kyjev tvrdí, že maďarské úrady ich na určitý čas zadržiavali a zároveň skonfiškovali finančné prostriedky a zlato. Banka uvádza, že išlo približne o 75 miliónov dolárov a deväť kilogramov zlata.
Zadržaní pracovníci boli podľa ukrajinskej strany v piatok z Maďarska deportovaní.
Sybiha obvinil Budapešť z „lúpeže“
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha tvrdí, že maďarské orgány konali bez vysvetlenia a sedem ukrajinských občanov zadržali ako rukojemníkov. Podľa jeho slov dodávka prevážala peniaze medzi Rakúskom a Ukrajinou v rámci pravidelných transportov.
„Ak je toto tá ‘sila’, ktorú dnes ohlásil Viktor Orbán, potom ide o silu zločineckého gangu. Je to štátny terorizmus a vydieranie. Už sme poslali oficiálnu nótu, v ktorej žiadame okamžité prepustenie našich občanov. Obrátime sa aj na Európsku úniu, aby jasne pomenovala nezákonné kroky Maďarska – braní rukojemníkov a lúpež,“ uviedol Sybiha na sieti X.
Maďarsko Ukrajincov deportovalo
Hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács neskôr oznámil, že Budapešť plánuje vyhostiť všetkých siedmich zadržaných Ukrajincov.
„Maďarsko má v úmysle vyhostiť všetkých siedmich ukrajinských občanov, ktorí boli zadržaní počas transportu hotovosti a zlata z Rakúska na Ukrajinu,“ uviedol. Ukrajinský minister Sybiha následne potvrdil, že ešte v ten istý deň sa zadržaní občania vrátili na Ukrajinu.
Kovács zároveň dodal, že transport mala sprevádzať skupina osôb s vojenskou minulosťou – vrátane bývalého generála Služby bezpečnosti Ukrajiny a bývalého majora ukrajinského letectva. Podľa maďarskej vlády prešlo tento rok cez maďarské územie na Ukrajinu viac než 900 miliónov dolárov, 420 miliónov eur a 146 kilogramov zlata.
Napätie medzi krajinami rastie
Incident prichádza v čase, keď sú vzťahy medzi Budapešťou a Kyjevom mimoriadne napäté. K zhoršeniu atmosféry prispela aj porucha ropovodu Družba koncom januára, blížiace sa parlamentné voľby v Maďarsku a rozhodnutie Budapešti blokovať dvadsiaty balík sankcií Európskej únie proti Rusku.