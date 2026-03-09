Kauza ukrajinských peňazí zadržaných v Maďarsku: Vláda ukázala zhabaný balík peňazí! Všetko je vraj inak

BUDAPEŠŤ - Prípad zadržaného transportu hotovosti medzi Rakúskom a Ukrajinou má nový, nečakaný vývoj. Podľa bankových právnikov nejde o krádež ani konfiškáciu, ale len o dočasné zadržanie peňazí, kým sa preveria okolnosti operácie.
Právnici hovoria o legálnom bankovom obchode
Podľa bankových odborníkov je transport miliónov eur a dolárov medzi Rakúskom a Ukrajinou pravdepodobne súčasťou štandardnej medzibankovej operácie. Dokumenty podľa právnikov naznačujú, že hotovosť mala pochádzať z rakúskej banky Raiffeisen Bank a smerovať do ukrajinskej štátnej banky Oschadbank.
Experti vysvetľujú, že fyzické prevážanie veľkého objemu bankoviek je v čase vojny bežné. Ukrajina totiž potrebuje doláre a eurá na stabilizáciu svojho domáceho trhu a bankového systému.
Podľa právnikov preto nejde o krádež ani zabavenie peňazí, ale o administratívny krok.
Peniaze sú len zadržané
Odborníci zdôrazňujú, že maďarské úrady náklad len dočasne zadržali, aby preverili právne okolnosti transportu.
Ak sa potvrdí, že dokumenty a pôvod peňazí sú v poriadku, hotovosť musí byť podľa nich vydaná konečnému príjemcovi. Ide teda o štandardný postup pri preverovaní podozrivých finančných operácií, píše Blikk.
Otázniky vyvolala ozbrojená eskorta
Vyšetrovanie sa však zameriava aj na bezpečnostný sprievod konvoja. Transport totiž nestrážili bežní pracovníci bezpečnostnej služby, ale osoby s vojenskou a spravodajskou minulosťou.
Medzi eskortou bol aj bývalý generál Služba bezpečnosti Ukrajiny Gennadij Ivanovič Kuznecov, ktorý v minulosti viedol protiteroristické operačné centrum v Kyjeve.
Podľa analytikov môže prítomnosť takého vysokopostaveného bývalého dôstojníka naznačovať, že transport mal väčší význam než bežná banková operácia.
Zásah komanda na maďarskom území
Samotný incident sa odohral 5. marca, keď maďarské protiteroristické jednotky TEK zastavili na území Maďarsko konvoj dvoch obrnených vozidiel smerujúcich z Rakúska na Ukrajinu.
Zásah si vyžiadal maďarský Národný daňový a colný úrad, ktorý začal vyšetrovanie pre podozrenie z prania špinavých peňazí.
V autách sa nachádzalo približne 40 miliónov dolárov, 35 miliónov eur a deväť kilogramov zlata. Úrady zároveň začali konanie voči siedmim osobám, ktoré konvoj sprevádzali.
Podľa maďarských úradov vzbudilo podozrenie aj to, že transport sa údajne odchýlil od plánovanej trasy.