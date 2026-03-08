Miliardy v obrnených autách: Na Ukrajinu sa cez Maďarsko v čase vojny vozia peniaze a zlato z Rakúska

BUDAPEŠŤ - Medzinárodnú pozornosť vyvolal nedávny zásah maďarských orgánov, pri ktorom boli zadržané dva obrnené transportéry prepravujúce hotovosť a zlato smerujúce na Ukrajinu. Ako vyplýva z nových zistení, tento prípad z 5. marca nie je ojedinelý. Podľa dostupných informácií malo od začiatku tohto roka prejsť cez maďarské územie smerom na Ukrajinu takmer 1,4 miliardy dolárov v hotovosti a vyše 146 kilogramov investičného zlata, pričom pôvodom týchto zásielok bolo Rakúsko.
Vyplýva to zo zistení maďarského portálu Index.hu. Zásah maďarskej daňovej správy (NAV) a protiteroristického centra (TEK), pri ktorom boli zaistené finančné prostriedky vo výške 40 miliónov dolárov, 35 miliónov eur a 9 kilogramov zlata, je podľa informácií portálu súčasťou širšieho logistického procesu. Podľa zdrojov blízkych vyšetrovaniu bolo v prvých dvoch mesiacoch roka 2026 cez maďarské územie prepravených celkovo 900 miliónov dolárov v hotovosti, 420 miliónov eur v hotovosti a 146 kilogramov investičného zlata.
Cieľom všetkých týchto zásielok bola Ukrajina, pričom ich spoločným východiskovým bodom bolo Rakúsko. Pre finančný sektor a bežnú verejnosť vyvoláva táto fyzická preprava hotovosti a drahých kovov otázky, keďže štandardným spôsobom medzinárodných bankových transakcií sú elektronické prevody prostredníctvom systému SWIFT.
Stanoviská zainteresovaných strán
Hlavným aktérom na strane prijímateľa má byť ukrajinská štátna inštitúcia Oschadbank. Tá vo svojom stanovisku uviedla, že zásielky boli realizované na základe medzibankovej dohody s rakúskou Raiffeisen Bank a všetky sprievodné dokumenty boli v poriadku. Raiffeisen Bank sa k detailom konkrétnych transakcií nevyjadrila s odvolaním sa na bankové tajomstvo, pričom zdôraznila, že jej inštitúcia dodržiava všetky platné predpisy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a medzinárodných sankcií.
Prítomnosť ozbrojeného sprievodu, v ktorom sa podľa medializovaných informácií mali nachádzať aj bývalí príslušníci ukrajinských spravodajských služieb, je ukrajinskou stranou vnímaná ako súčasť štandardného bezpečnostného opatrenia pri transporte takýchto objemov hodnôt v čase vojnového konfliktu.
Incident sa odohral v čase zvýšeného diplomatického napätia medzi Budapešťou a Kyjevom, čo ovplyvnilo aj mediálne zverejnenie celej kauzy. Z pohľadu Maďarska je táto aktivita vnímaná aj v kontexte prebiehajúcich kontrol výboru MONEYVAL, ktorý monitoruje opatrenia krajín proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Maďarské orgány sa preto snažia deklarovať zvýšenú pozornosť pri kontrole akýchkoľvek podozrivých cezhraničných pohybov aktív.