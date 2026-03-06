Spor sa VYOSTRUJE: Ukrajina vyzýva občanov necestovať do Maďarska! Susedovi pohrozila sankciami

KYJEV/BUDAPEŠŤ - Ministerstvo zahraničných vecí v Kyjeve dnes odporučilo Ukrajincom, aby sa vyhli cestám do susedného Maďarska. Reaguje tak podľa svojho vyhlásenia na zadržanie siedmich pracovníkov ukrajinskej banky Oščadbank v tejto krajine, ktorí prevážali peniaze a zlato z Rakúska na Ukrajinu. Ich zatknutie podľa agentúr potvrdil maďarský daňový úrad, ktorý ich podľa svojho vyjadrenia stíha pre podozrenie z prania špinavých peňazí.
Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí vo svojej tlačovej správe uviedlo, že „v súvislosti s únosom siedmich občanov Ukrajiny a krádežou majetku štátnej banky v Budapešti odporúča občanom Ukrajiny zdržať sa ciest do Maďarska, keďže vzhľadom na svojvoľné konanie maďarských orgánov nie je možné zaručiť ich bezpečnosť“. Rezort zároveň dodal, že „ak je to možné, žiadame uprednostniť iné tranzitné trasy, ktoré nevedú cez územie Maďarska“.
Ukrajinská diplomacia tiež upozornila ukrajinské aj európske podniky na riziko „svojvoľného odcudzenia majetku na území Maďarska“. Podľa ministerstva by firmy mali tieto riziká zohľadniť pri akejkoľvek obchodnej činnosti v krajine.
V Maďarsku zadržali 7 Ukrajincov
Maďarský daňový a colný úrad zadržal siedmich ukrajinských občanov pre podozrenie z prania špinavých peňazí a zaistil aj dve vozidlá určené na prepravu hotovosti. Podľa Budapešti prevážali z Rakúska na Ukrajinu 40 miliónov dolárov, 35 miliónov eur a deväť kilogramov zlata. Kyjev tvrdí, že ide o pracovníkov štátnej banky Oščadbank, ktorí prevádzali finančné prostriedky medzi bankami v súlade s medzinárodnými pravidlami.
Maďarsko uviedlo, že medzi zadržanými je aj bývalý generál ukrajinskej tajnej služby SBU, ktorý mal na operáciu dohliadať. Všetkých sedem Ukrajincov má byť vyhostených. Ukrajinská diplomacia označila zásah za „zobratie rukojemníkov“, tvrdí, že s nimi nie je možné nadviazať kontakt, a žiada ich okamžité prepustenie. Hovorca vlády v Budapešti Zoltán Kovács na X uviedol, že Maďarsko zadržaných vyhostí.
„Ukrajinským konzulom stále nebol umožnený prístup k siedmim ukrajinským občanom, ktorí boli v Budapešti zadržaní. Maďarská strana neposkytla žiadne vysvetlenie. Žiadame ich okamžité prepustenie a pripravujeme ďalšie kroky, aj na úrovni Európskej únie,“ uviedol šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha počas dňa.
Sybiha neskôr pohrozil Maďarsku sankciami. Na platforme X napísal, že „všetci zodpovední za zajatie a držanie našich občanov ako rukojemníkov budú postavení pred zodpovednosť“ a že Kyjev si vyhradzuje právo prijať „primerané opatrenia vrátane sankcií a ďalších obmedzení“. Dodal, že Ukrajina „nebude tolerovať štátny banditizmus“. Sybiha zároveň odkázal Budapešti, aby Ukrajinu neťahala do svojej domácej politiky, pričom pripomenul, že Maďarsko čakajú 12. apríla parlamentné voľby, v ktorých podľa prieskumov vedie opozičná strana Tisza a vládny Fidesz Viktora Orbána stráca podporu.
Ropovod Družba ako zdroj eskalácie
Vzťahy medzi Kyjevom a Budapešťou sa ďalej zhoršili v dôsledku prerušenia dodávok ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko ropovodom Družba. Maďarský premiér Viktor Orbán podľa agentúr Reuters a AFP vyhlásil, že zastaví tranzitné zásielky smerujúce cez Maďarsko na Ukrajinu, kým Kyjev neobnoví dodávky ropy cez Družbu. Uviedol, že Maďarsko už zastavilo dodávky benzínu a nafty na Ukrajinu a stále poskytuje len elektrinu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok kritizoval Orbána za blokovanie európskej pomoci Ukrajine, ktorá sa už viac ako štyri roky bráni ruskej invázii. Budapešť blokuje pôžičku Európskej únie pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur a tiež prijatie 20. balíka sankcií proti Rusku. Zelenskyj zároveň uviedol, že ropovod Družba by mohol byť technicky pripravený na obnovenie prevádzky približne o mesiac a pol.
Dodávky ruskej ropy sa ropovodom Družba zastavili koncom januára po tom, čo bol podľa Kyjeva vážne poškodený požiarom spôsobeným ruským útokom. Budapešť a Bratislava obviňujú Zelenského, že obnovenie prevádzky odkladá z politických dôvodov, zatiaľ čo Kyjev tvrdí, že oprava je časovo náročná. Maďarsko je dlhodobo závislé od dodávok ruskej ropy a premiér Orbán si udržiava dobré vzťahy s Moskvou aj napriek pokračujúcej vojne na Ukrajine. V apríli čakajú Maďarsko parlamentné voľby, pričom podľa prieskumov vedie opozičná strana Tisza.