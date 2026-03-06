Akcia Kajucník: Súd bude rozhodovať o väzbe dvoch zadržaných policajtov

BRATISLAVA - Mestský súd Bratislava I bude v piatok od 9.00 h rozhodovať o návrhu na väzbu pre obvinených policajtov Jána Č. a Pavla Ď., ktorých Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) zadržal v rámci akcie Kajúcnik. Potvrdil hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak. Policajti sú obvinení zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a vydierania.
Podnet na ich väzobné stíhanie dal vyšetrovateľ ÚIS z kolúznych dôvodov. Obáva sa teda, že by mohli ovplyvňovať svedkov, znalcov, spoluobvinených či inak mariť vyšetrovanie. Prokurátor sa s podnetom stotožnil a podal návrh na väzbu na súd vo štvrtok (5. 3.) ráno. Ostatných zadržaných vrátane prokurátora Generálnej prokuratúry SR Michala Š. či policajtov Branislava D., Róberta M. a Romana S. v stredu (4. 3.) po výsluchu prepustili. Stíhaní budú na slobode.
V rámci akcie Kajúcnik policajná inšpekcia v utorok (3. 3.) zadržala a obvinila štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu. Ide o obvinenia z vydierania a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorých sa mali dopúšťať organizovanou formou.