Sobota28. február 2026, meniny má Zlatica, zajtra Albín

Prípad prepustenia Černáka sa posúva: Rozhodovať o ňom bude krajský súd

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

TRNAVA - Spisový materiál súvisiaci s návrhmi na podmienečné prepustenie niekdajšieho bosa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka z väzenia sa už nachádza na Krajskom súde v Trnave. Potvrdila to hovorkyňa súdu Jana Kondákorová. Okresný súd v Trnave síce vlani Černáka z väzenia nepustil, rozhodnutie však nie je právoplatné. Hlavné slovo bude mať krajský súd.

„Spisový materiál Okresného súdu Trnava bol krajskému súdu predložený dňa 5. februára 2026. Spis sa nachádza u sudcu na štúdium. Zatiaľ nie je známe, kedy sa bude vo veci rozhodovať,“ priblížila Kondákorová. Okresný súd zamietol návrhy na podmienečné prepustenie Černáka 24. septembra 2025. Verejné zasadnutie sa uskutočnilo za prísnych bezpečnostných opatrení v priestoroch leopoldovskej väznice.

Súd vtedy dospel k záveru, že nie je možné v rozumnej miere očakávať, že by Černák viedol po podmienečnom prepustení riadny život. Predseda senátu poukázal na to, že Černák trestnú činnosť vykonával závažným, krutým a spoločensky neakceptovateľným spôsobom. Černák hovoril po rozhodnutí súdu o sklamaní, jeho obhajoba o precedense. Prokurátorka považovala rozhodnutie za spravodlivé.

Černák skutky opakovane oľutoval

Návrh na podmienečné prepustenie Černáka z väzenia podalo občianske združenie Reštart-nový život. Černák na verejnom zasadnutí v máji 2024 požiadal, aby sa rozhodovalo o návrhu na prepustenie tak, že je to aj jeho osobný návrh. Spáchané skutky opakovane oľutoval. Niekdajší bos banskobystrického podsvetia si odpykáva doživotný trest odňatia slobody pre naplánovanie, vykonanie a účasť na viacerých vraždách. Odsúdení pri doživotných trestoch môžu po 25 rokoch vo väzení požiadať o podmienečné prepustenie na slobodu.

Viac o téme: PrepusteniePojednávanieSúd Mikuláš ČernákTrnava
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Súd zamietol zastaviť exekúciu ministra Šutaja Eštoka: Musí zaplatiť odškodné, podá však sťažnosť
Domáce
Minister vnútra SR Matúš
Ústavný súd odmietol sťažnosť Šutaja Eštoka proti rozsudku v kauze čurillovci
Domáce
Temná kronika 2025: TOP
Temná kronika 2025: TOP krimi prípady, ktoré rezonovali Slovenskom! TIETO udalosti nedali ľuďom spať
Domáce
Matúš Šutaj Eštok.
Spor Šutaja Eštoka a Čurillovcov naberá na obrátkach: Ministrova advokátka napísala OTVORENÝ LIST!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Trump sa prihlásil k útokom na Irán, ktoré vedú spolu s Izraelom, TOTO sú jeho dôvody
Trump sa prihlásil k útokom na Irán, ktoré vedú spolu s Izraelom, TOTO sú jeho dôvody
Správy
Juraj Kucka: Každý jeden zápas na ME bude boj
Juraj Kucka: Každý jeden zápas na ME bude boj
Futbal
Prezident Európskej federácie malého futbalu Peter Králik: Verím, že to bude najvydarenejší šampionát
Prezident Európskej federácie malého futbalu Peter Králik: Verím, že to bude najvydarenejší šampionát
Futbal

Domáce správy

Valtellina lavína
Turisti, pozor! Oteplenie môže spôsobiť samovoľné lavíny, vo viacerých pohoriach platí výstraha
Domáce
Prípad prepustenia Černáka sa
Prípad prepustenia Černáka sa posúva: Rozhodovať o ňom bude krajský súd
Domáce
ČURILLOVCI žalujú Barteka z
ČURILLOVCI žalujú Barteka z Hlasu: Výrok o progresívnej FRAŠKE ho môže stáť 84-tisíc eur, Kubina ho varoval už skôr
Domáce
Ministerstvo zdravotníctva podľa ministra Šaška pracuje na sprístupnení liekov na benzínových pumpách
Ministerstvo zdravotníctva podľa ministra Šaška pracuje na sprístupnení liekov na benzínových pumpách
Bratislava

Zahraničné

ONLINE MIMORIADNE Vojna v Iráne
MIMORIADNE Vojna v Iráne ZAČALA: Trump a Izrael udreli v Teheráne, krajina hlási raketový protiútok!
Zahraničné
Irán sa chystá odpovedať
Irán sa chystá odpovedať na útoky Izraela a USA! Región sa obáva ďalšej eskalácie
Zahraničné
Aktualizujeme FOTOREPORTÁŽ Sekundy hrôzy: V
FOTOREPORTÁŽ Sekundy hrôzy: V Izraeli to vyzerá ako ticho pred búrkou, Iránom otriasajú explózie
Zahraničné
Šéfka diplomacie EÚ Kaja
Európska únia bije na poplach: Šéfka diplomacie varuje pred dôsledkami konfliktu Afganistanu a Pakistanu
Zahraničné

Prominenti

Megan Thee Stallion
Slávna speváčka v priesvitných šatách: Ukazovala HOLÉ prsia... Megan, kde máš podprsenku?!
Zahraniční prominenti
FOTO Nikola Ďuriš Komorová
Návrat farmárky Nikoly vo veľkom štýle: HRIEŠNE TELO v sexi NEGLIŽÉ!
Domáci prominenti
Richard Lintner
Richard Lintner je po ROZVODE zamilovaný až po uši... Aha, ako mu to pristane s krásnou Miss!
Domáci prominenti
FOTO Táto Češka dobyla svet:
Táto Češka dobyla svet: Aha, ako vyzerá hore bez!
Osobnosti

Zaujímavosti

Robotické vysávače sa ZBLÁZNILI:
Robotické vysávače sa ZBLÁZNILI: Hackeri ich ovládli na diaľku, majiteľom nadávali a NAHÁŇALI ich po byte!
Zaujímavosti
Antarktída, ako ju poznáme,
Antarktída, ako ju poznáme, končí: Vedci zverejnili NAJHORŠÍ SCENÁR, z ktorého naskakujú ZIMOMRIAVKY!
Zaujímavosti
Vysnívaná plavba sa zmenila
Vysnívaná plavba sa zmenila na SWINGERS párty: Keď začali cudzí ľudia klopať na ich kajutu, pochopili, že je ZLE!
Zaujímavosti
Kontrola cukru v krvi
Kontrola cukru v krvi sa začína rozumným ránom: Toto môžete zmeniť pre lepšie hladiny cukru
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Ťažký rozvod aj hroziaca
Ťažký rozvod aj hroziaca rakovina: Miška z MasterChefa prešla skúškami, dnes pomáha druhým
feminity.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
plnielanu.sk

Ekonomika

Test pre vaše mozgové bunky: Uhádnete najznámejšie značky sveta zo zašifrovaného odkazu? (kvíz)
Test pre vaše mozgové bunky: Uhádnete najznámejšie značky sveta zo zašifrovaného odkazu? (kvíz)
Koniec jednej éry, Samsung to balí: Pozrite si archívne zábery, ako Dzurinda vítal Kórejčanov v bývalej nábytkárni! (foto)
Koniec jednej éry, Samsung to balí: Pozrite si archívne zábery, ako Dzurinda vítal Kórejčanov v bývalej nábytkárni! (foto)
Chcete štátny dlhopis? Od pondelka si ho môžete kúpiť v týchto piatich bankách, pozor na podvody!
Chcete štátny dlhopis? Od pondelka si ho môžete kúpiť v týchto piatich bankách, pozor na podvody!
Ďalšia tvrdá rana pre slovenský priemysel: Samsung balí kufre, stovky zamestnancov dostanú výpovede!
Ďalšia tvrdá rana pre slovenský priemysel: Samsung balí kufre, stovky zamestnancov dostanú výpovede!

Šport

VIDEO Pohroma tradičnej slovenskej značky: Pád neodvrátilo ani obrovské prekvapenie na Slovane
VIDEO Pohroma tradičnej slovenskej značky: Pád neodvrátilo ani obrovské prekvapenie na Slovane
Tipsport liga
Smrti sa pozeral rovno do očí: Šokujúci incident, ktorý pripomína najhoršiu nočnú moru
Smrti sa pozeral rovno do očí: Šokujúci incident, ktorý pripomína najhoršiu nočnú moru
Ostatné
VIDEO Washington zdolal ašpiranta na pohár: Tri body Duboisa, Fehérváry s rekordnou štatistikou
VIDEO Washington zdolal ašpiranta na pohár: Tri body Duboisa, Fehérváry s rekordnou štatistikou
Zostrihy NHL
Na čele slovenského futbalu sa nič nemení: Ján Kováčik sa stal piatykrát prezidentom SFZ
Na čele slovenského futbalu sa nič nemení: Ján Kováčik sa stal piatykrát prezidentom SFZ
Slovensko

Auto-moto

TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
Klasické testy
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Ekonomika
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Novinky
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Doprava

Kariéra a motivácia

Tajomstvá úspešných: Ako spravovať peniaze a kariéru súčasne
Tajomstvá úspešných: Ako spravovať peniaze a kariéru súčasne
Rady, tipy a triky
Nová éra na slovenskom trhu práce: Mladí preberajú kormidlo a diktujú podmienky
Nová éra na slovenskom trhu práce: Mladí preberajú kormidlo a diktujú podmienky
Prostredie práce
Home office, office alebo hybrid? Naši čitatelia v tom majú jasno: Toto je náš „dream job
Home office, office alebo hybrid? Naši čitatelia v tom majú jasno: Toto je náš „dream job"
Prostredie práce
Čínsky horoskop v práci: Toto o vás prezradí vaše znamenie a možno konečne pochopíte svoju kariéru
Čínsky horoskop v práci: Toto o vás prezradí vaše znamenie a možno konečne pochopíte svoju kariéru
O práci s humorom

Varenie a recepty

Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Chyby pri zdobení chlebíčkov: Prečo vaše nie sú ako z lahôdok?
Chyby pri zdobení chlebíčkov: Prečo vaše nie sú ako z lahôdok?
Rady a tipy
Losos s medom a horčicou, ktorý vám konečne zachutí!
Losos s medom a horčicou, ktorý vám konečne zachutí!
Losos

Technológie

Anthropic povedal Pentagonu nie. Z Clauda neodstráni brzdy pre armádne použitie ani masové sledovanie
Anthropic povedal Pentagonu nie. Z Clauda neodstráni brzdy pre armádne použitie ani masové sledovanie
Armádne technológie
Android skrýva tajné nastavenia, ktoré ti zrýchlia mobil. Väčšina ľudí o nich vôbec nevie. Týchto 5 nastavení sa oplatí poznať
Android skrýva tajné nastavenia, ktoré ti zrýchlia mobil. Väčšina ľudí o nich vôbec nevie. Týchto 5 nastavení sa oplatí poznať
Android
Rusi testujú netradičnú ochranu proti FPV dronom. Na vozidle vyzerá ako plechová búda s rotujúcou kosačkou
Rusi testujú netradičnú ochranu proti FPV dronom. Na vozidle vyzerá ako plechová búda s rotujúcou kosačkou
Armádne technológie
Google práve predstavil nový AI generátor obrázkov Nano Banana 2. Dostupný je už aj na Slovensku a môžeš ho vyskúšať hneď teraz
Google práve predstavil nový AI generátor obrázkov Nano Banana 2. Dostupný je už aj na Slovensku a môžeš ho vyskúšať hneď teraz
Správy

Bývanie

Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory
Zatepľovacia sezóna sa blíži. Čo nepodceniť?
Zatepľovacia sezóna sa blíži. Čo nepodceniť?
7 izbových rastlín, ktoré sa perfektne hodia na zavesenie či do políc. Sú ako dekorácia a priestor krásne rozžiaria!
7 izbových rastlín, ktoré sa perfektne hodia na zavesenie či do políc. Sú ako dekorácia a priestor krásne rozžiaria!

Pre kutilov

Už žiadne čakanie na zovretie vody! S týmto postupom pripravíte dokonalé vajcia nasucho
Už žiadne čakanie na zovretie vody! S týmto postupom pripravíte dokonalé vajcia nasucho
Recepty
Lahodná cesnaková nátierka bez nepríjemného dychu? Takto si ju pripravíte do pár minút
Lahodná cesnaková nátierka bez nepríjemného dychu? Takto si ju pripravíte do pár minút
Recepty
Rodičia vyrobili dcére unikátnu posteľ so šmýkačkou a hojdačkou
Rodičia vyrobili dcére unikátnu posteľ so šmýkačkou a hojdačkou
Nábytok
Vyzerá váš trávnik po zime ako katastrofa? Urobte túto jednu vec a susedia vám budú na jar závidieť
Vyzerá váš trávnik po zime ako katastrofa? Urobte túto jednu vec a susedia vám budú na jar závidieť
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

KVÍZ: Viete správne používať tieto slová? 80 % ľudí robí chybu
Feminity
KVÍZ: Viete správne používať tieto slová? 80 % ľudí robí chybu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MIMORIADNE Vojna v Iráne
Zahraničné
MIMORIADNE Vojna v Iráne ZAČALA: Trump a Izrael udreli v Teheráne, krajina hlási raketový protiútok!
Irán sa chystá odpovedať
Zahraničné
Irán sa chystá odpovedať na útoky Izraela a USA! Región sa obáva ďalšej eskalácie
FOTOREPORTÁŽ Sekundy hrôzy: V
Zahraničné
FOTOREPORTÁŽ Sekundy hrôzy: V Izraeli to vyzerá ako ticho pred búrkou, Iránom otriasajú explózie
ČURILLOVCI žalujú Barteka z
Domáce
ČURILLOVCI žalujú Barteka z Hlasu: Výrok o progresívnej FRAŠKE ho môže stáť 84-tisíc eur, Kubina ho varoval už skôr

Ďalšie zo Zoznamu