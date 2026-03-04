PRIESKUM Ficov odchod na Ústavný súd rozdeľuje spoločnosť: Jeho voliči ho veľmi nechcú, za to u TÝCHTO má podporu

BRATISLAVA - Čop by znamenal odchod premiéra Roberta Fica na Ústavný súd? Ukazuje sa, že téma rozdeľuje nielen koalíciu a opozíciu, ale aj voličov jednotlivých strán a vyvoláva silné emócie naprieč politickým spektrom.
Ukázal to najnobvší prieskum agentúry SCIO. Medzi podporovateľmi koaličných strán a im blízkych mimoparlamentných subjektov dominovala obava, že odchod kľúčového lídra by mohol oslabiť akcieschopnosť či dokonca stabilitu vládnej koalície. Robert Fico je totiž jej nespochybniteľnou politickou autoritou.
„Zaujímavé je, že najvyššiu podporu prípadného odchodu na Ústavný súd má Robert Fico medzi voličmi Slovenskej národnej strany (58,6 %) a Strany vidieka (50 %). Naopak, medzi voličmi jeho vlastnej strany SMER-SD je podpora citeľne nižšia (32 %),“ uviedol hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus.
Prieskum tiež ukáza, že opoziční voliči reagovali prevažne odmietavo. Prípadné zvolenie a menovanie Roberta Fica za ústavného sudcu vnímajú najmä negatívne. Časť z nich však túto možnosť môže chápať aj pragmaticky – ako spôsob, ako by sa premiér stiahol z aktívnej politiky bez nutnosti jeho porážky vo voľbách. Tento postoj bol výrazný najmä medzi voličmi KDH (38,1 %), ale aj Progresívneho Slovenska a SaS (zhodne 20,4 %).
„Pri odpovediach zjavne zohrávali rozhodujúcu úlohu emócie. Obava z oslabenia vlády na jednej strane a nádej na zásadnú zmenu politickej mapy Slovenska na strane druhej. Prípadný odchod Roberta Fica by totiž mohol znamenať oslabenie dominantnej koaličnej strany SMER-SD a následné preskupovanie síl na politickej scéne,“ uzavrel Klus.
Prieskum sa konal 20. – 24. februára 2026 na vzorke 1 000 respondentov.