Fatálna nehoda na Hornej Nitre! Vodič kamióna zišiel z cesty, prevrátil sa a vrazil do stromu: Zomrel na mieste

HANDLOVÁ - Tragická dopravná nehoda si v utorok večer vyžiadala život šoféra kamióna. Vodič prevážajúci drevnú hmotu z nezistených príčin opustil vozovku na ceste I/9, následne sa s kamiónom prevrátil a narazil do stromu, zraneniam podľahol na mieste.
V utorok (3. 3.) došlo vo večerných hodinách došlo na ceste I/9 v smere od Novej Lehoty na Handlovú k tragickej dopravnej nehode. "Na základe doteraz zistených skutočností 46-ročný vodič kamióna, ktorý prevážal drevnú hmotu, z doposiaľ nezistených príčin zišiel vpravo mimo cestu, kde sa s kamiónom prevrátil na bok a narazil do stromu. Pri dopravnej nehode vodič, žiaľ, utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol," priblížila trenčianska krajská polícia.
Na mieste dopravnej nehody zasahovali všetky záchranné zložky, nachádzal sa tam aj znalec z odboru cestnej dopravy. Polícia dodáva, že u nebohého bola nariadená súdnolekárska pitva, kde sa bude zisťovať aj prítomnosť alkoholu, prípadne iných návykových látok.
"Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prievidzi začal trestné stíhanie pre prečin Usmrtenie," uvádza polícia a dodáva, že okolnosti, miera zavinenia a príčina tejto tragickej dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.