Dramatická nehoda obmedzila dopravu v Trenčíne: Motocyklista skončil po náraze do autobusu v nemocnici

TRENČÍN – Vážna dopravná nehoda skomplikovala dnes popoludní premávku v Trenčíne. Na ceste I/61 v mestskej časti Opatová sa zrazil motocykel s autobusom. Pri kolízii utrpel motocyklista zranenia, ktoré si vyžiadali prevoz do nemocnice.
K nehode došlo v poobedňajších hodinách. Podľa doterajších zistení polície 46-ročný vodič motocykla značky KTM smeroval od Dubnice nad Váhom do Trenčína. V časti Opatová však došlo ku kritickému stretu s autobusom. „Vodič autobusu odbočoval na vedľajšiu cestu, pričom došlo k stretu prednej časti motocykla a zadnej pravej časti autobusu,“ informovala trenčianska polícia.
Na miesto boli okamžite vyslané všetky záchranné zložky. Kým cestujúcim v autobuse sa našťastie nič nestalo, zranený 46-ročný motocyklista musel byť po prvotnom ošetrení prevezený do nemocnice. Z dôvodu dokumentovania nehody a odstraňovania následkov bol daný úsek cesty na nevyhnutne potrebný čas úplne neprejazdný, čo spôsobilo dopravné obmedzenia.
Okolnosti, za ktorých k nehode došlo, sú aktuálne predmetom vyšetrovania. Okresný dopravný inšpektorát v Trenčíne bude skúmať presnú príčinu kolízie a mieru zavinenia jednotlivých účastníkov.