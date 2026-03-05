BRUTÁLNA nehoda na hraniciach: Vodičke (†28) po náraze do nákladiaka zlisovalo auto, nemala šancu! Desivé FOTO

CHYŽNÉ - Tragická dopravná nehoda pri poľsko‑slovenskej hranici si vo štvrtok skoro ráno vyžiadala život mladej ženy. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky, cestu museli uzavrieť.
Vo štvrtok krátko po 5.40 h došlo v poľskej obci Chyžné, len niekoľko metrov od hraničného priechodu so Slovenskom, k vážnej zrážke osobného auta zn. Mazda a nákladného vozidla zn. Mercedes. Podľa poľskej polície z Noweho Targu 28-ročná vodička Mazdy z obce Jabłonka narazila do kamióna, v ktorom sedel 42‑ročný vodič. Náraz bol mimoriadne silný a vodička osobného auta zomrela na mieste.
Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Úsek cesty museli v mieste nehody úplne uzavrieť. Uzavretý je aj hraničný priechod Trstená - Chyžné. "Policajti za účasti znalca a prokurátora vykonávajú úkony s cieľom zistiť presné príčiny a okolnosti tejto nehody," uvádza polícia. Zároveň apeluje na vodičov, aby zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny zasahujúcich zložiek, keďže situácia na mieste je mimoriadne náročná.