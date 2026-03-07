Poľská strana PiS vymenovala Czarneka za kandidáta na premiéra vo voľbách 2027

VARŠAVA - Poľská opozičná strana Právo a spravodlivosť (PiS) v sobotu zvolila Przemyslawa Czarneka, bývalého ministra školstva, za svojho kandidáta na post premiéra v parlamentných voľbách v roku 2027. Upozornila na to agentúra PAP.
Toto oznámenie poskytol líder strany PiS Jaroslaw Kaczynski na straníckom zjazde, ktorý sa v sobotu konal v Krakove. Kaczynski konštatoval, že súčasná proeurópska centristická vláda sa neriadi národnými záujmami Poľska. „Musíme mať vládu, ktorá bude mať dobrú, vlasteneckú vôľu, ale aj schopnosť... ísť jedným smerom, smerom k veľkej obnove Poľskej republiky,“ vyhlásil.
Výzva na jednotu a novú vládu
„Za súčasných okolností, ktoré sú v Poľsku, v tejto... ťažkej, náročnej situácii, musíme prijať túto výzvu a vyhrať... musíme vytvoriť novú vládu,“ pokračoval Kaczynski a dodal, že PiS musí k nadchádzajúcim voľbám pristúpiť ako jednotná strana. „Som hlboko presvedčený, že profesor Przemyslaw Czarnek je mužom tejto chvíle,“ uzavrel Kaczynski.
Podľa PAP strana v súčasnosti zápasí s vnútornými spormi a jej podpora klesá na najnižšiu úroveň za posledné roky. Voľba Czarneka tak naznačuje posun smerom k pravicovému krídlu politickej scény v snahe získať späť voličov, ktorých PiS stratila. Agentúra dodáva, že na základe poľskej ústavy sa ďalšie parlamentné voľby musia konať do začiatku novembra 2027.