Záhadná krádež v Paríži: Z kostola zmizla relikvia neoceniteľnej hodnoty!

PARÍŽ - Z kostola svätého Vincenca z Pauly v Paríži odcudzili neznámi páchatelia náboženskú relikviu neoceniteľnej hodnoty, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na políciu. Medailón s kusom látky z tuniky svätého Vincenca z Pauly bol v kostole umiestnený na podstavci v sklenenej vitríne. Na krádež upozornil správca kostola.
"Je to samozrejme významná relikvia. Svätý Vincenc z Pauly žil na území obce v 17. storočí, urobil tu veľa dobrého a slúžil chudobným," uviedla farnosť. To, že sa kostol stal dejiskom krádeže, označila za veľmi bolestivé.
Polícia uviedla, že teraz nemá žiadne usmernenie, ktoré by mohlo viesť k identifikácii páchateľa. Zlodeji relikviu ukradli pravdepodobne v sobotu počas štandardnej otváracej doby kostola. Farnosť však zatiaľ obmedzenie prístupu do svätostánku neplánuje.