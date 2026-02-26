Vysmiaty prezident Pellegrini: Neuveríte, čo dostal od hokejových olympionikov po turnaji!

BRATISLAVA - Prezident Peter Pellegrini už dlhšie neskrýva jeho vášeň pre šport ako taký, no špeciálne pre hokej. Jeho osobná účasť v Miláne o tom svedčí, no tam to neskončilo. Po umiestnení sa na 4. pozícii v rámci ľadového hokeja prišiel hráčov podporiť aj osobne. Neuveríte, čo dostal od výboru ako darček.
Hlava štátu začala tým, že si je vedomá, že Slovensko neprinieslo z olympiády ani jednu medailu, prvýkrát od roku 2002. Treba sa vraj sústrediť na športy, ktoré prinášajú úspechy. Tým ľadový hokej nepochybne je.
Pellegrini sa v stredu 25. februára v Bratislave stretol so zástupcami Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). Zhodnotili účinkovanie slovenských športovcov na XXV. Zimných olympijských hrách v Miláne a v Cortina d'Ampezzo.
Vysmiaty Pellegrini s dresom, šport je cestou k zdravšiemu národu
Pellegrini pri tejto príležitosti dostal dres s podpismi hráčov. "Šport je cesta pre zdravší národ. Keďže rastie obezita u detí, zvyšuje sa počet chorôb, pohyb je cesta, akou by sme vedeli tento trend zvrátiť," Pellegrini. Je vraj potrebné budovať členskú základňu, novú športovú infraštruktúru či obnoviť chátrajúce športoviská. Na fotografii s hlavou štátu stojí aj prezident SOŠV Anton Siekel.
SOŠV zároveň predstavil projekt Národného týždňa športu, ktorého prvý ročník sa uskutoční posledný júnový týždeň. Prezident SR víta myšlienku organizácie športových, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu naprieč celým Slovenskom.