Vysmiaty prezident Pellegrini: Neuveríte, čo dostal od hokejových olympionikov po turnaji!

Pellegrini dostal od výboru darček vo forme dresu. Zobraziť galériu (2)
Pellegrini dostal od výboru darček vo forme dresu. (Zdroj: TASR/Martin Baumann, Jaroslav Novák)
BRATISLAVA - Prezident Peter Pellegrini už dlhšie neskrýva jeho vášeň pre šport ako taký, no špeciálne pre hokej. Jeho osobná účasť v Miláne o tom svedčí, no tam to neskončilo. Po umiestnení sa na 4. pozícii v rámci ľadového hokeja prišiel hráčov podporiť aj osobne. Neuveríte, čo dostal od výboru ako darček.

Hlava štátu začala tým, že si je vedomá, že Slovensko neprinieslo z olympiády ani jednu medailu, prvýkrát od roku 2002. Treba sa vraj sústrediť na športy, ktoré prinášajú úspechy. Tým ľadový hokej nepochybne je.

Pellegrini sa v stredu 25. februára v Bratislave stretol so zástupcami Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). Zhodnotili účinkovanie slovenských športovcov na XXV. Zimných olympijských hrách v  Miláne a v Cortina  d'Ampezzo.

Vysmiaty Pellegrini s dresom, šport je cestou k zdravšiemu národu

Pellegrini pri tejto príležitosti dostal dres s podpismi hráčov. "Šport je cesta pre zdravší národ. Keďže rastie obezita u detí, zvyšuje sa počet chorôb, pohyb je cesta, akou by sme vedeli tento trend zvrátiť," Pellegrini. Je vraj potrebné budovať členskú základňu, novú športovú infraštruktúru či obnoviť chátrajúce športoviská. Na fotografii s hlavou štátu stojí aj prezident SOŠV Anton Siekel.

 (Zdroj: prezident.sk)

SOŠV zároveň predstavil projekt Národného týždňa športu, ktorého prvý ročník sa uskutoční posledný júnový týždeň. Prezident SR víta myšlienku organizácie športových, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu naprieč celým Slovenskom. 

