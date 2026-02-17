Utorok17. február 2026, meniny má Miloslava, zajtra Jaromír, Jaromíra

Olympiáda 2026 Sexi bobista prekvapuje: Založil si účet na OnlyFans! Za TÚTO sumu ukáže, čo bežne nevidno

Johannes Lochner a Georg Fleischhauer
Johannes Lochner a Georg Fleischhauer (Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Medichini)
CORTINA D´AMPEZZO - Nemecký bobista Georg Fleischhauer prekvapil fanúšikov netradičným krokom. Elitný štartér na olympiáde v Cortine d’Ampezzo, si založil účet na platforme OnlyFans – ako prvý špičkový zimný športovec z Nemecka. Tvrdí však, že nejde o provokáciu, ale o spôsob, ako ukázať realitu vrcholového športu bez pozlátky.

Olympijský športovec Fleischhauer, ktorý patrí medzi najlepších štartérov sveta a do Cortina d’Ampezzo išiel za vidinou olympijského zlata, prekvapil fanúšikov netradičným krokom. Ako prvý špičkový zimný športovec z Nemecka si založil účet na platforme OnlyFans.

Kým mnohé športovkyne už túto platformu využívajú, 37‑ročný, 195 centimetrov vysoký rodák zo Saska je prvým mužským reprezentantom zimných športov, ktorý sa na ňu rozhodol vstúpiť.

Predplatné stojí 19,99 eura mesačne, no Fleischhauer tvrdí, že jeho cieľom nie je prezentovať erotický obsah. „Nie som pornohviezda. Pre mňa je táto platforma príležitosťou ukázať, aký tvrdý je každodenný život vrcholového športovca. Môj výkon môže na olympiáde rozhodovať o stotinách sekundy. Je to maximálna svalová sila, šprint a explozivita,“ citoval ho denník Bild.

Športovec zároveň avizuje, že chce byť otvorený aj v témach, o ktorých sa bežne nehovorí – o strachu, pochybnostiach či vnútorných monológoch. „Chcem fanúšikom umožniť pohľad do zákulisia, za fasádu. Cesta k úspechu nie je len fyzická, ale aj psychicky extrémne náročná a neskladá sa iba z lesklých fotografií a medailí,“ dodal.

 

 

 

