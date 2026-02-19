Zabudnite na mýty z filmov pre dospelých: Vedci odhalili SKUTOČNÚ priemernú dĺžku prirodzenia! Budete prekvapení

LONDÝN - Dĺžka penisu je dlhodobo jednou z najcitlivejších tém mužského sebavedomia. Novšie štúdie však naznačujú, že realita je oveľa menej dramatická a že ženské sexuálne uspokojenie závisí najmä od úplne iných faktorov než od centimetrov.
Výskumníci sa už viackrát pokúsili zistiť, aká je „priemerná“ veľkosť penisu. Jedna z často citovaných britských štúdií z roku 2011, publikovaná v Národnej lekárskej knižnici USA, sledovala rozmery penisu u 610 kaukazských britských mužov vo veku od 16 do 90 rokov počas obdobia 20 mesiacov.
Výsledky ukázali, že:
- priemerná dĺžka ochabnutého penisu bola 8,7 cm,
- pri jemnom natiahnutí dosahovala priemerne 14,2 cm
Autori však upozorňujú na obmedzenie výskumu – vzorka zahŕňala len bielych britských mužov. Neskoršia globálna štúdia z roku 2015, ktorá analyzovala viac než 15-tisíc mužov z celého sveta, zistila, že priemerná dĺžka stoporeného penisu sa pohybuje okolo 13 – 14 cm.
Na veľkosti až tak nezáleží
Napriek pretrvávajúcim mýtom výskumy ukazujú, že veľkosť penisu nepatrí medzi hlavné faktory ženského sexuálneho uspokojenia. Viaceré štúdie zdôrazňujú význam emocionálneho prepojenia, komunikácie, predohry a sexuálnej techniky.
Výskum publikovaný v odbornom časopise PLOS ONE naznačuje, že ženy síce môžu mať určité preferencie, no dôležitejší než dĺžka je skôr obvod penisu, ktorý viac stimuluje vaginálne steny. Zároveň veľké populačné prieskumy ukazujú, že približne 84 percent žien je s veľkosťou penisu svojho partnera spokojných, ako uvádza portál Medical News Today.
Vplyv pornografie a tlak na výkon
Odborníci sa zhodujú, že predstava „čím väčší, tým lepší“ má korene najmä v pornografii. Sexuálna terapeutka Leigh Norenová upozorňuje, že mainstreamové porno redukuje sex len na penetráciu a zanedbáva celé spektrum telesnej a emocionálnej intimity.
Podobne britský psychiater Dr. Max Pemberton upozorňuje na rastúci počet mladých mužov trpiacich psychogénnou erektilnou dysfunkciou. „Ich myseľ je zahltená úzkosťou z výkonu, čo im znemožňuje normálne fungovať,“ uvádza. Podľa neho výskumy opakovane potvrdzujú, že pre väčšinu žien má emocionálne spojenie oveľa väčšiu váhu než fyzické parametre.
Keď je problém skutočný
V prípade mikropenisu – definovaného ako dĺžka kratšia než 7 cm v erekcii – odborníci odporúčajú najmä psychologickú podporu. Kognitívno-behaviorálna terapia môže pomôcť pracovať s negatívnymi myšlienkovými vzorcami a znížiť úzkosť spojenú so sexualitou. V Británii je možné obrátiť sa na praktického lekára, služby NHS Talking Therapies či špecializované poradenské organizácie. Výskumy hovoria jasne: spokojnosť v spálni nestojí na centimetroch, ale na dôvere, komunikácii a vzájomnej blízkosti.