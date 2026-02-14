Kresťanská aktivistka (73) žila desaťročia v CELIBÁTE: Teraz pracuje ako pracovníčka ESKORTU a mesačne zarába tisíce!

USA - Po 40 rokoch celibátu sa stala eskortou, mesačne zarába tisíce, vyhľadávanú online službu však odmieta. Sedemdesiattriročná Caroline Veeová prežila štyri desaťročia v celibáte ako oddaná kresťanka. Po sexuálnom prebudení vo veku 57 rokov však úplne zmenila svoj život, začala pracovať ako eskorta a dnes mesačne zarába tisíce.
Caroline Veeová sa po štyridsiatich rokoch strávených v celibáte rozhodla, že si privyrobí prostredníctvom eskortu. Sedemdesiatnička v podcaste Tea at Four uviedla, že jej sex nikdy nechýbal. „Takto sa mi podarilo prežiť tých 40 rokov.“ Až keď sa zaregistrovala na svojej prvej zoznamke, začala si uvedomovať, že ju muži považujú za „sexi“. Ako píše magazín The Sun, dokonca jej začali písať aj osemnásťroční mladíci, ktorí sa s ňou chceli stretnúť.
Najmladší klient vo veku jej vnuka
„Byť vo veku môjho syna je jedna vec a byť vo veku môjho vnuka je na toľkých úrovniach jednoducho nesprávne,“ povzdychla si Caroline, hoci neskôr priznala, že jej najmladší klient mal len 20 rokov. Prostredníctvom jednej zoznamky spoznala muža, ktorý ju zoznámil s konceptom swingers párty. Práve tam jej istý fotograf ponúkol, že ju odfotí pre webovú stránku zameranú na zrelé ženy. Popritom sa začala zaujímať aj o sex na telefóne po tom, ako videla reláciu o žene, ktorá si týmto spôsobom privyrobila na rekonštrukciu domu.
Známa platforma nie je pre ňu
Skutočné naplnenie však našla až ako eskorta. Dnes zarába tisíce mesačne a objavila sa v televíznych reláciách ako Jeremy Kyle Show a Olivia Attwood’s Filthy Rich. Práve sledovanie jednej epizódy o platforme OnlyFans jej však ukázalo, že táto stránka nie je pre ňu. Caroline (v kruhoch pre dospelých známa ako „Busty Granny“) trvá na tom, že keď videla Oliviu zarobiť si po mesiaci na členskej platforme len 20 libier (22,99 eur), presvedčilo ju to, že to nestojí za jej čas. „Všetko je to o obsahu. Doslova musíte nahrávať obsah 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Deň aj noc. To je všetko, čo robíte. Prajem im veľa šťastia, ak je to práca, ktorú chcú robiť. Ale mne by to prišlo neuveriteľne nudné. Preto robím rôzne veci, pretože nechcem robiť len jednu.“
A byť eskortou prináša aj niektoré neuveriteľné výhody. „Mám muža, ktorý by chcel, aby som s ním išla na dovolenku. Nie je to len o sexe,“ povedala. Keď sa jej moderátori podcastu spýtali, či ju „neoklamal“ (catfishing), zasmiala sa: „Trvalo mu päť minút, kým prešiel po chodníku, ďalších päť minút, kým vyšiel po schodoch. A keď sa vyzliekol, tak povedať, že prevládla gravitácia, by bolo ešte veľmi mierne vyjadrenie.“