EÚ a Švajčiarsko budúci týždeň podpíšu dohody o vzájomných vzťahoch

ŽENEVA/BRUSEL - Európska únia a Švajčiarsko v pondelok po rokoch vyjednávania uzatvoria dohody, ktoré majú zjednodušiť a harmonizovať vzájomné vzťahy. S odvolaním sa na vyhlásenia oboch strán o tom v stredu informovala agentúra AFP.
Balík zmlúv s označením „Stabilizácia a ďalší rozvoj vzťahov medzi Švajčiarskom a EÚ (Bilaterálne dohody III)“ plánujú v Bruseli podpísať švajčiarsky prezident Guy Parmelin a šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
Rozšírenie spolupráce
„EÚ a Švajčiarsko sa chystajú dokončiť rozsiahly balík dohôd, ktoré prehĺbia a rozšíria naše vzťahy s týmto veľmi dôležitým a historickým európskym partnerom,“ povedala novinárom hovorkyňa eurokomisie Paula Pinhová. Podľa nej z toho budú mať priamy prospech občania oboch strán.
Švajčiarsko mimo EÚ, no silne prepojené
Vnútrozemské Švajčiarsko nie je súčasťou Európskej únie, ale je takmer úplne obklopené jej členskými štátmi - Francúzskom, Nemeckom, Rakúskom a Talianskom. Časť svojej východnej hranice má spoločnú ešte s Lichtenštajnskom, ktoré je tiež mimo EÚ. Bern má rozsiahly prístup na európsky jednotný trh a je súčasťou schengenského priestoru. Vzťahy medzi EÚ a Švajčiarskom v súčasnosti upravuje súbor viac než 120 rôznych dohôd, ktoré sa obe strany už roky snažia nahradiť uzavretím jednej širšej zmluvy o vzájomnej spolupráci.
Švajčiarsko však v máji 2021 náhle odstúpilo od rokovaní, ktoré pokračovali viac než desaťročie. Opäť sa obnovili o tri roky neskôr a rokovania boli v podstate uzavreté v decembri 2024. Odvtedy postupne podpísali časti širšej dohody a v Bruseli sa chystajú uzavrieť zostávajúce zmluvy a protokoly aj so spoločným vyhlásením o nadviazaní dialógu na vysokej úrovni.
Dohody čakajú parlament a následné referendum
Súbor Bilaterálnych dohôd III plánuje švajčiarska vláda predložiť do parlamentu v marci. Po schválení sa očakáva, že ešte pred ratifikáciou o ňom budú občania rozhodovať v referende. To by sa uskutočnilo pravdepodobne až po ďalších parlamentných voľbách, ktoré by sa mali konať v októbri budúceho roka.